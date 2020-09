A pusztavámi kántor és karnagy díjat kapott

A falunapon adták át a település kitüntető címeit. Pusztavám egyik legismertebb emberével, a Község Közéletéért díjjal kitüntetett Staudt Istvánnal beszélgettünk, aki immár három évtizede látja el a kántori feladatokat a katolikus egyházközségben. Ő a nemzetiségi énekkar karnagya is.

Ez az első kitüntetése?

– Igen! Ahhoz, hogy az ember egy ilyen díjban részesüljön, kell mögötte egy erős közösség is. Mint karmester több mint két évtizede vezetem a kórust, s bizony, ha ők nem támogatnák a munkámat, eredményekről nem beszélhetnénk.

Pedig vannak eredmények. Elég a kiemelt arany minősítést említenem, amelyet három éve kapott a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar.

– Szerencsés embernek tartom magam, hogy olyan énekesek jöttek össze, akik fegyelmezetten viselkedtek a próbákon, nem utolsó sorban jól, tisztán és lelkesen énekeltek. Egyet akartunk: elnyerni a legfényesebb érmet. Sikerült, de nagyon meg is dolgoztunk érte. Úgy érzem, hogy el tudtam magam fogadtatni az énekkarral, még akkor is, ha néha keményebben követeltem meg az anyagot, amit éppen próbáltunk. Az nagyon tetszik mindenkinek, ha a közönség tapsol. Az odavezető út viszont nagyon rögös. Verejtékes a próba, de csak azért, hogy az előadáson felszabadultan énekeljünk. Ez is olyan, mint a sport: nagy energiákat kell befektetni, hogy aztán jöjjön a siker. A munkában hiszek!

Mostanában vannak fellépéseik?

– A koronavírus a mi terveinket is meghiúsította. Ennek ellenére több meghívást is kaptunk, legutóbb Győrből, de sajnos le kellett mondanom. A kórus tagjainak többsége idős ember, Isten ments, hogy valaki is megbetegedjen.

Meglepődött, amikor szólították?

– Nagyon! Bevallom, egy kicsit el is érzékenyültem. A közelemben lévő emberek észre is vették. Higgye el, nem ez a lényeg. Persze jól esett, de megyünk tovább, még akkor is, ha a koronavírus jelen pillanatban erősebb nálunk. A kórus is kitett magáért, mert amikor a színpadra szólítottak, egyszerre megszólalt, és azt a dalt énekelte, amelyik számomra nagyon kedves. Nagyon jól esett tőlük.