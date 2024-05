Szerkesztőségünk március közepétől profi csapattal várta, hogy elkezdődjön a 2024-es Tündérszépek fotózása. A jelentkezők különböző szettekkel érkeztek, ki-ki a saját stílusát képviselve. Fotósunk, Nagy Norbert mindenkinek a legelőnyösebb oldalát kapta lencsevégre, tanácsaival és hozzáértésével pedig igyekezett feloldani az olykor kissé megszeppent hölgyeket. Hatalmas segítség volt sminkes és fodrász kolléganőink jelenléte is a vakuk villogásánál, ugyanis ha valakinek a haján, sminkjén vagy éppen a ruháján kellett igazítani, rögvest ott termettek.

Első körben mindenkiről készült egy-egy próbafelvétel, hogy szükség esetén módosítani lehessen a beállításokon a lehető legtökéletesebb végeredmény érdekében. Emellett természetesen a biztató szavak sem maradhattak el csapatunktól. Lehetőséget biztosítottunk továbbá, hogy a hölgyek elmondhassák kollégánknak céljaikat, álmaikat a versennyel kapcsolatban, ezzel is közelebb hozva őket olvasóinkhoz. A képek mellett videóra is vettük szépségeinket, amelyeken látható, ahogy a kezdeti izgalmakat követően a jelöltek elengedték magukat és profikat megszégyenítő módon pózoltak, mosolyogtak kameráink előtt. A végeredmény pedig önmagáért beszél, amit Önök is megtekinthetnek, sőt voksolhatnak is. Szavazzon a szépségekre, és legyen Öné a wellnesshétvége!

Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kapott a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, annak egészen május 12-én 23:59-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!