A bajnokság hajrájában, mintha elfogyott volna a Vidi, a Kisvárdán elszenvedett vereség alkalmával szinte momentuma sem volt a piros-kék egyletnek. A legutóbbi fordulóban mutatott produkció láttán néhányan tudni vélték a koronázóvárosban, hogy a játékosok elvesztették extra motivációjukat, az ezüstérem megvillanó fénye mintha inkább leblokkolta volna a lábakat. Az MTK Budapest elleni találkozó előtti játékos-nyilatkozatok azonban nem ezt sugallták. Bese Barnabás is kijelentette, hogy egyértelmű céljuk odaérni a második helyre. Ehhez pedig elengedhetetlen volt legyőzni az MTK-t - a szezonban harmadszor.

A harmadik percben Katona Mátyás az alapvonal mellől küldte a labdát laposan középre, Csongvai Áron érkezett, s 6 méterről perdített egyből a bal alsó felé, Rácz Gergő vetődve ért le a labdára. A 10. percben Varjú vesztette el a labdát a felezővonalnál utolsó előtti emberként, Karamoko iramodott meg a labdával, aki Kádárt kerülte volna meg, de az MTK rutinos védője megakasztotta a gólhelyzetbe lendülő fehérvári csatárt, azonnal piros lapot kapott. A két együttes idénybeli első randevúján tovább húzta a pályán az egykori válogatott védő, akkor a 20. percben állították ki - s kapott ki az MTK 3-0-ra... A 17. percben majdnem góllá érett az emberelőny. Szépen járatták a labdát a fehérváriak, Schön az alapvonalról centerezett, Rácznak kellett belevetődnie a labdába, ami aztán Christensen elé került, 7 méterről emelt, s az oldalhálót legyezte a játékszer. A 23. percben megnyugodhattak a kedélyek, mert vezetett a Videoton! Christensen és Schön játszottak össze, utóbbi ugratta ki Katona Mátyást, aki az ötös sarkáig vezette a labdát és ballal gurította mértani pontossággal a rövidsarokra, 1-0. A fehérvári ultrák, a Red Blue Devils fanatikusai akkor skandálták a vállműtétre kényszerült Fiola Attila nevét, mikor Gergényi emelte a labdát a védők mögé, Bese vette át zavartalanul 12 méterre a kaputól, félfordulatból lőtt, de nem találta el jól a labdát, Rácz védett. Egyre könnyebben hámozták át magukat a hazaiak az MTK védővonalán, Karamoko kisodródva ugyan, de közvetlen közelről helyezett a rövidre, a fővárosi kapus zárta a szöget. Rácz Gergő aztán a 32. percben már árnyékra vetődött. Egy szöglet után Christensen játszotta magát tisztára, s 16 méterről ballal lőtt kapura, a Kocsison megpattanó labda azonban megzavarta Rácz-kapust, s a hálóba vágódott, 2-0. A 40. percre dőlt el a meccs. Tetszetősen tették-vették a labdát a fehérváriak, Csongvai Áronhoz került aztán, aki jobbal, 17 méterről bombázott a jobb sarokba, 3-0. Tóth Balázsnak a 43. percben akadt először dolga, Nagy Zsombor 22 méterről lőtt ballal, a fehérvári kapus nagyot vetődve paskolta ki a labdát a jobb felső sarok elől.

Fordulás után fehérvári mezőnyfölényben csordogált a meccs, de Vidi-helyzet nélkül. Sőt, az MTK kétszer is eljutott a kapuig, Bognár távoli lökete például alig kerülte el a jobb kapufát. Ezzel el is lőtte minden puskaporát a szinte teljes mérkőzést emberhátrányban futballozó kék-fehér gárda. Bartosz Grzelak bátran pályára küldhette azon fiatalokat, akik kevesebb lehetőséget kaptak eddig, miközben volt idő arra is, hogy a Sóstói Stadion gyógyító energiát küldjön a bélproblémákkal a napokban kórházba került Vidi-legendának, Szabó Józsefnek. A kegyelemdöfést a 78. percében a 19 éves Pető Milán adta meg, aki felvezette a labdát, s egy ritmusváltás után 20 méterről jobbal küldött rakétát a kapu bal sarkába, első élvonalbeli gólját szerezve, 4-0. A hajrában varozás után kapott büntetőt a Vidi Kata kezezése miatt, Karamoko tizenegyesét azonban Rácz vetődve védte.

A Vidi visszatalált a győzelmek útjára.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár FC – MTK Budapest 4-0 (3-0)

Sóstói Stadion, 3104 néző. Vezette: Erdős József (Horváth Z., Berényi Á.)

Fehérvár FC: Tóth B. – Bese, Szerafimov (Simut, 59.), Spandler, Gergényi, Schön – Sigér, Csongvai (Berki, 73.), Christensen (Stefanelli,73.) – Katona M. (Pető M., 73.), Karamoko (Gradisar, 85.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

MTK: Rácz G. – Kocsis, Kádár, Nagy Zs. – Hej (Kovács M., a szünetben), Kata, Varju, Horváth A., Antonov (Kovács P., 75.) – Németh K. (Jurina, 65.), Bognár (Stieber, 65.). Vezetőedző: Horváth Dávid

Gól: Katona M. (23.), Christensen (32.), Csongvai (40.), Pető (78.)

Sárga lap: -

Kiállítva: Kádár (10.)