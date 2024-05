Koncertekkel, óvodások műsorával és verselő bűvészekkel ünnepelt május elsején Nadap. A velencei-tavi településen ezen a napon díszpolgári címet és polgármesteri elismerő oklevelet is átadtak. Nadap új díszpolgára Antal Pálné Rozália. Köteles Zoltán, a település polgármestere a feol.hu-nak elmondta: az új díszpolgár 1972 óta a nadapi Kerekerdő Óvoda óvodapedagógusa, a helyi választási bizottság elnöke, a Nadapért Alapítvány kuratóriumának tagja. – Világ életében óvónő volt, de ezen túl is sok mindenben segíti a települést. Minden rendezvényen aktívan részt vesz, s nyugdíj mellett jelenleg is dolgozik az óvodában.

Polgármesteri elismerő oklevelet kapott Domonkos Emese, aki tavaly kardvívásban világbajnoki címet szerzett. Tavaly úgy értékelte a képviselő-testület, hogy Nadap számára nagy elismerés és fontos, hogy van egy egyéni világbajnokunk.