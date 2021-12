RÁK

A szokásosnál is érzékenyebb lehetsz hétfőn, de ezzel együtt az intuíciód is erősebb. Munkahelyeden talán jobb, ha magányosan egyedül dolgozol, így legalább nem veszed át a többiek rezgését. Társaság helyett este is inkább elvonulásra, szemlélődésre szólítanak téged az égiek.