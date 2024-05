A Háry előadásnak komoly előzményei vannak a településen: a csákvári földműves fiatalok 1929-es előadása Európa nagyvárosaiba is eljutott és a rádió is rögzítette, de az 1997-ben bemutatott változattal sem vallottak szégyent a szereplők, egyes részeivel Finnországban is felléptek. Komoly fába vágta hát a fejszéjét az ötletgazda, Némediné Varga Judit, az iskola magyartanára, aki az idei tanév jótékonysági műsoraként gondolta előadni a daljátékot. Végtére is az 1929-es „ősbemutató” 95. évfordulója van az idén. - Az új előadás nem az előzők valamelyikének lemásolása volt, a szövegkönyvet, a dalokat, a jeleneteket a mostani diákságra szabtuk, de a főbb jelenetek természetesen maradtak. A forgatókönyv megírását Némediné és Tamásné Metlágel Ildikó vállalta. Az énekkart az énektanár, Kóródy Andrea, a táncokat Bécsiné Krämer Ágnes tanította be. Beszállt a produkcióba a tatabányai Dallam Alapfokú Művészeti Iskola is, akik Csákváron is tanítanak zenét és a színpadi zenekarban – merthogy élő zene kísérte a táncot és a dalokat az előadás során – a zeneiskola igazgatója és helyettese is játszott – mesélte Szajkóné Medgyesi Bernadett, igazgatónő.

A híres kocsmajelenet nem maradhatott ki a darab ezen változatából sem

Fotó: Némedi István

A nagyszabású produkcióval kapcsolatos első, teljeskörű megbeszélést ősszel tartották, de az ötlet már a tavalyi tanévben felvetődött, a szövegkönyvet is akkor kezdték írni. A próbák értelemszerűen szekciónként folytak, külön tanították be a néptáncosokat, a zenekart, a főbb szerepeket játszó diákokat, míg végül a részekből összeállt az egész. Az előadásban összesen 70 alsós és felsős diák vett részt.

- Két évvel ezelőtt tartottunk először a névadónk, Esterházy Móric születésnapján jótékonysági műsort, melyen iskolánk számára gyűjtöttünk. Idén rendeztük a harmadikat, erre készült a Háry. A legfantasztikusabb számomra az volt, hogy az Esterházy nap keretében, kifejezetten a diákjaink számára tartott előadást pisszenés nélkül, egyhelyben ülve nézte végig mindenki az elsősöktől a nyolcadikosig bezárólag, a végén pedig tombolva tapsoltak. Az esti nyilvános előadást követően, amelyen zsúfolásig megtelt a színházterem, Illés Szabolcs, polgármester színháztörténeti pillanatnak nevezte az előadást, amihez a Rátonyi Színház művészeti vezetője, Teremi Trixi is gratulált és a szintén jelenlévő Esterházy György is azt mondta, megérintette a gyerekek produkciója – mondta elérzékenyülve Szajkóné.

Paulini Béla - az eredeti Kodály darab librettójának egyik írója - sírjánál, aki a csákvári uradalmi intéző fia volt

Fotó: Némedi István

Az előadás bevételét az iskola főépületében az udvar szépítésére, szabadtéri játékok és sporteszközök telepítésére fordítják. A tervek már megvannak. Az elődadás további sorsa még a jövő zenéje, de ha kapnak meghívást, nem zárkóznak el az elől, hogy a kisvároson kívül is bemutassák a most már háromszorosan is sikeres csákvári Háry Jánost az iskola diákjai, akik a korábbi előadások szereplőinek méltó utódjaivá váltak.