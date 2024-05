A tó környéki tagokból álló Imaginar Band fellépésével vette kezdetét május 3-án, pénteken a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor és Pálinkafesztivál. A 70-es, 80-as, 90-es évek nagy előadóitól hoztak merítést a pálinkafesztivál közönségének a zenészek, akiket Andrásfalvy Adél „The Jex” nevű formációja követett a színpadon. A péntek esti hangulatért ezt követően a RockPort Band, majd pedig Gájer Bálint nagyzenekari koncertje felelt. A Voice tehetségkutató ezüstérmesét a The Bits Beatles Emlékzenekar koncertje követte.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Megnyílt továbbá Horváth Levente erdélyi festőművész Ősalakra című festménykiállítása a Velencei-tavi Galériában, mely nem csak hétvégén, de ezt követően is látható lesz. Az alkotó munkái javarészt két erdélyi tájegységhez kötődnek: Gyergyóújfaluhoz, valamint a kalotaszegi Zsobokhoz, amely jelenleg is a művész szűkebb élettere. A festőművész kedvelt témái a funkciójukat vesztő gazdasági épületek, csűrök és pajták, melyek a gárdonyi kiállításon is helyet kaptak. Szombaton és vasárnap a nagy- és kisszínpadon, a fesztiválközpontban, valamint az egész városban várhatók izgalmas, tartalmas programok.