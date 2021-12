IKREK

Nem tudod, hogyan is lophatnád be magad egy bizonyos személy szívébe. Pedig nagyon is egyszerű a módszer. Semmi taktikázás nem segít, csak az, ha végre megnyitod a szívedet előtte. Fedd fel az érzéseidet, mondd el vagy írd le neki, amit érzel és gondolsz!