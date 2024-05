Bizony-bizony 93 éve alakult a helyi sportegyesület, így a labdarúgó-kultúra elég szép hagyományokra tekint itt vissza Kislángon, így ennek okán Rumpler Tibor polgármester lelkes sportkedvelőként szívén viseli a helyi egyesület sorsát. Legújabb videójában a pályán zajló történésekről beszélt:

– A Magyar Labdarúgó Szövetség által nyertünk pályafelújításra kicsivel több mint 70 millió forintot. Ez tartalmazza a pályának a földmunkáit, illetve a dréncsövezését és egy 35 szórófejes öntözőberendezésnek a telepítését is, a vakondhálóról nem is beszélve, ami ugye nagy ellensége a vidéki focipályáknak. Jelenleg az előkészületi munkák zajlanak, letolták már a gyepszőnyeget, most pedig a terület kiegyenlítése zajlik. A tervek szerint június 10-re készülhet el a pálya a füvesítéssel együtt, majd használatba augusztus végén kerülhet a bajnoki rajtra.