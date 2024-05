A Borsófesztivál ötletét még annak idején Szőllősi Istvánné, a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület alelnöke vetette fel. Majd nem sokkal később meg is valósult az első rendezvény, amelyen még csak néhány család vett részt, de mára ebből a néhány családból több tucat lett. Évről évre egyre többen jelentkeztek, hogy bebizonyítsák: borsóból bármit lehet főzni. Idén ezt június 10-ig tehetik meg az érdeklődők Szöllősi Istvánnénál a 06/20-321-8998-as telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen. A rendezvény szervezői, az SZKKK most is biztosít a résztvevőknek zöldborsót, főzőhelyet, tűzifát, sörpadot és asztalt. Minden egyéb kelléket – bográcsot, fűszereket, tálat, a kóstoláshoz tányért, evőeszközt, poharakat – a résztvevőknek kell magukkal vinniük. Az eseményen bármit lehet sütni-főzni a zöldborsó felhasználásával, csak az a fontos, hogy az étel a helyszínen készüljön.

A zsűri az első három helyezettet jutalmazza egy-egy serleggel, ezen kívül különdíjat kap a legszebben tálalt, illetve a közönség által legfinomabbnak ítélt étel készítője is – írja honlapján az SZKKK.