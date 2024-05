Mint cikkükben írták, az angol springer spániel az egyik legősibb vadász- és kajtatóeb, Izsányi Tibor őrnagy, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai és helyszínelő osztály bűnügyi kutyavezetői csoport vezetője pedig különleges feladatra "használja" őket.

Az interjúban Izsányi Tibor elmeséli, gyerekkora óta szereti a kutyákat. 1996-ban szerelt fel, és egy éven belül kutyás rendőr lett, jelenleg Fejér vármegyében a kutyás szolgálatnál teljesít szolgálatot. Mostanában két állattal, közülük az egyik holttestkereső, a másik pedig holttest- és kábítószer-kereső, azaz duál képzettségű. Természetesen mindkettő spániel - nyilatkozta a lapnak, ahogy azt is, a német juhászokkal soha nem volt meg az az összhang, ami most, a spánieljeivel. – Vadászebekkel is foglalkozom, az otthoni összes kutyámat kiképeztem kábítószer-keresésre, és nagyon jól működtek. Figyelem a külföldi kollégákat, és láttam, hogy ők eredményesen használják a spánieleket is – mondta a Zsarunak, majd hozzátette, holttestkeresés is szerepel a "portfóliójukban".

Fotó: SZABO GABRIELLA

Arra a kérdésre, miért különlegesek a spánielek, mi az az adottság, ami kiválóan hasznosítható ezen a területen, elárulta: ennek az ebnek az az élete, hogy szagol és a genetikája is erre a munkára teremtette.

A tanulás, gyakorlás rögzített szaggal, szagmintákkal történik. – Külföldön például a kereskedelmi forgalomban is lehet kapni oktatási célokra különböző szagmintákat. Lehet vásárolni akár robbanóanyag-, kábítószer- vagy emberiholttest-szagmintát ampullában, de mi nem igazán tudjuk használni, mivel ezeket javarészt laborokban állítják elő, és nem mindegy az adott minta töménysége sem – meséli.

Izsányi Tibor őrnagy, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai és helyszínelő osztály bűnügyi kutyavezetői csoport vezetője

Fotó: SZABO GABRIELLA

Végül kitértek az emlékezetes esetekre is, de ezeknek sajnos nincs boldog befejezése...

– A vége mindig ugyanaz: egy legtöbbször méltatlan körülmények között véget ért emberi élet. Ha mi megtalálunk valakit, annak nyilván a kutya és én tudunk örülni, de egy hozzátartozó vagy egy másik ember nem. Minden ilyen kutatáshoz tartoznak információk az eltűnés előzményeiről, körülményeiről és az eltűntről is. Minden keresett személyhez tartozik egy történet is, ami általában szomorú. Ennek a munkának a végén nem a pozitív érzelmek jellemzik az ember lelkiállapotát, még akkor sem, amikor esetleg egy bűnügyben ez hozza meg a szükséges bizonyítékot a tettes megtalálásához. Ez történt egy olyan gyilkossági ügyben, amikor egy eltűnt nő maradványait találta meg a kutya egy autó motorterében. És abban az esetben is, amikor egy járdán lévő repedésnél adott jelzést, aminek nyomán sikerült megtalálnunk egy több éve eltűnt áldozatot – fejtette ki az interjúban a rendőr.