Tavaly júniusban került fel a történelmi emlékhelyek listájára a Vörösmarty Emlékház, Vörösmarty Mihály gyerekeskedésének helyszíne. Az ünnepélyes avatóra pedig most, május 3-án, pénteken kerülhetett sor, a Vörösmarty-nap keretében. A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola avatási ünnepségén L. Simon László József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja köszöntőjében Vörösmarty Mihályra, valamint az emlékház felújítására emlékezett.

Rékasi Károly az avatón elszavalta Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban című versét

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Csak az elmúlt héten 2900 vendéget láttunk vendégül a Vörösmarty Emlékházban, így biztos vagyok abban, hogy a Zsigmond Attila által tervezett sztélét – amely méltó módon jelzi, hogy Vörösmarty egykori lakhelye a történelmi emlékhelyek sorába lépett – szintén nagyon sokan fogják megnézni – fogalmazott, majd rámutatott: a felújítással nem csak Vörösmarty emlékét, de a környezetet is megmentették, kulturális központtá téve az Emlékház környékét. – Van értelme tehát az olyan végvárakban is, mint Kápolnásnyék, értékes kulturális munkát folytatni!

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója pedig hangsúlyozta: Vörösmarty Mihály a magyar romantika egyik legnagyobb alakja volt, Szózat című verse Egressy Béni zenéjével a magyar nemzeti összetartozás szimbóluma lett.

- Vörösmarty Mihály megkerülhetetlen alakja történelmünknek, így méltán teszi gyermekkorának színterét kiemelt történelmi jelentőségűvé, ezért azt, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatára történelmi emlékhellyé nyilvánította Magyarország kormánya – mondta a főigazgató s emlékeztetett: jelenleg 21 nemzeti és 64 történelmi emlékhely van Magyarországon, amelyeket különleges emlékoszlopok, sztélék jelölnek. Olyan helyszínek ezek – tette hozzá, ahol mindenki észrevétlenül szívhatja magába azokat az ismereteket, amelyeket történelemkönyvekből sokkal nehezebb lenne elsajátítani.

A Vörösmarty Emlékház - immáron történelmi emlékhely

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke elmondta:

- Egy történelmi időszakot, kiváló személyiségeket hozunk a múltból a jelenbe, s így megvalósul az, hogy a nemzet nem más, mint a múlt, a jelen és a jövő magyarjainak a szövetsége. Ezt tesszük most is: emlékezünk a múltra, ünnepeljük a jelent, s továbbadjuk a következő generációnak. A most avatandó sztélé is erre hivatott.

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban című versét Rékasi Károly színművész előadásában hallhatta a közönség, majd pedig leleplezték a történelmi emlékhelyet jelölő sztélét.