Idén 16 iskola 56 osztálya, összesen 1288 végzős diák vett részt a városi ballagáson. Szép hagyomány a megyeszékhely életében, hogy a helyi középiskolák ballagó diákjait Székesfehérvár szívében, a Városház téren köszönti évről évre a település polgármestere. Az ünnepég első perceiben Zsigmond Lala, Sári Attila és a Stringers Vonósegyüttes előadását, valamint Borbély Levente, a XIV. Fehérvári Versünnep gyűztese szavalatát hallhatták a diákok.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Levéltári adatok alapján biztosan tudjuk, hogy 1959-ben és 1960-ban már volt városi ballagás Székesfehérvár főterén. Ez azt jelenti, hogy akik most itt vannak, azok szülei, nagyszülei is itt lehettek ezen a főtéren, a városi ballagáson, és reményeink szerint a most ballagó diákok is visszatérnek majd szülőként, nagyszülőként – beszélt a több évtizedes múltra visszatekintő hagyományról Cser-Palkovics András polgármester, aki beszédében köszönetet mondott a diákoknak azért, hogy az elmúlt években megadták a város fiatalos hangulatát.

– Kívánom, hogy legyenek álmaitok, legyenek céljaitok, és érjétek el azokat. Találjátok meg azt a hivatást, szolgálatot a saját életetekben, amiben a boldogságotokat is meglelitek a mindennapokban. Ez a város mindig visszavár titeket – szólt a diákokhoz a polgármester.

A ballagók nevében Csüri Bence Ferenc, a Székesfehérvári Diáktanács korábbi elnöke, a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős diákja búcsúzott.