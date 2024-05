Igazán pikáns mérkőzés várt ezen a hétvégén a felcsútiakra, hiszen azt a Kisvárdát fogadták a Pancho Arénában, amely az utolsó szalmaszálba kapaszkodva próbál bennmaradni az élvonalban. A Puskás Akadémia ugyanakkor azért küzd továbbra is, hogy odaérjen a dobogós helyek egyikére, a rivális Fehérvár FC pedig pénteken nyert, így hogy tartsák a lépést kötelező volt a három pont otthontartása.

Mindkét csapat érezte, hogy itt csak támadófocival tudja kiharcolni a három pontot és a győzelmet, így is kezdődött a mérkőzés. A harmadik percben egy nagy kavarodás után sikerült felszabadítaniuk a felcsútiaknak az ötösön belülről, majd Jasmin Mesanovic fejese után Nagy Zsolt takarított. Három perccel később aztán Pécsi Árminnak kellett nagyot védenie Bernardo Matic fejesénél. Ezután sikerült felpörögnie a Puskás Akadémiának is, Szolnoki Roland csodás passza után Nagy Zsolt lőtt a bal alsó mellé, a másik oldalon pedig Bogdan Melnik vágta éppen a léc fölé a labdát Szolnokit megelőzve. A mérkőzés szép lassan folyt, amikor a 29. percben nagyszerűen kiugratták Jakov Puljicot, aki 13 méterről átemelte a kimozduló kapus fölött a labdát, 1-0. Bő tíz perc kellett aztán ahhoz, hogy Komáromi beadása után Nagy Zsolt is betaláljon, nagy erővel, az ötös sarkáról lőtt és a kapus beütötte a labdát, 2-0. Két perccel később aztán Puljic könnyen megduplázhatta volna a góljainak számát, azonban Kovács hatalmas bravúrral védeni tudott. A slussz poén aztán Jaroslav Navrátilé lett, aki Körmendi Kevin beadása után a 44. percben pont a szünet előtt szépíteni tudott, 2-1.

A fordulás után aztán nem kellett sokat várni, hogy ismét visszaálljon a kétgólos különbség: az 50. percben Puljic a jobb szélen futott el, középre ívelt, a középen érkező Nagy Zsolt pedig ballal kapásból a jobb alsóba lőtt, 3-1. A folytatásban is megmaradt a Puskás Akadémia fölénye, olyannyira, hogy Komáromi György a 64. percben eldöntötte a találkozó sorsát: a jobb alsóba lőtt az ötös jobb sarka elől Puljic passza után, 4-1. A folytatásban a Kisvárda próbált szépíteni, a 65. percben Driton Camaj lövése után tisztáztak a felcsúti védők, majd Ötvös Bence lőtt a léc fölé a tizenhatos elől a 70. percben. Bő 12 perccel később aztán Pécsinek kellett védenie Mario Ilievszki lövésénél. Végül a csereként beálló Ésik Ákos jobbal a jobb alsóba lőtt, ezzel szépített, azonban ez már nem befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, 4-2.

A Puskás Akadémia FC ezzel a sikerrel továbbra is életben tartotta esélyeit a dobogóra két mérkőzéssel a bajnokság vége előtt. Hornyák Zsolt fiai előbb az MTK Budapest otthonába látogatnak május 11-én, ahol 15.30 órától lépnek pályára, majd a Debreceni VSC-t folytatják az utolsó fordulóban május 18-án.

Puskás Akadémia FC – Kisvárda 4-2 (2-1)

Felcsút, Pancho Aréna, Vezette: Derdák

Puskás Akadémia FC: Pécsi – Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Szolnoki (Batik, 82.), Plsek (Favorov, 79.) – Komáromi (Colley, 79.), Corbu, Nagy Zs. – Puljic (Bévárdi, 87.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Kisvárda: Kovács M. – Stefan (Cipetic, a szünetben), Lippai, Jovicic, Körmendi K. – Melnik, Matic – Navrátil (Ésik, 86.), Makowski (Ötvös, 59.), Camaj (Ilievszki, 68.) – Mesanovic (Spasic, 59.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Puljic (29.), Nagy Zs. (38., 50.), Komáromi (65.), ill. Navrátil (45.), Ésik (90+1.)

Sárga lap: Szolnoki (81.), Batik (89.), ill. Stefan (18.), Camaj (23.), Matic (90+3.)