Mindkét csapat érezte a tét nagyságát, nem is rohantak egymásnak, a játék tapogatózóan indult. A tizedik percben Hári lódult meg, jól tette középre Stipsicznek, aki lőtt is, de Clara védeni tudott. Ezután sikerült kicsit beszorítani a házigazdát, de ez nem párosult góllal úgy se, hogy emberelőnybe kerültünk, 0-0.

A fordulás után Sárpátki lövését kellett hárítania Claranak. Ezután Bálizs is védett egy nagyot, előbb Larkin, majd Mantenuto lövésénél is. A hatodik percben aztán Catenacci hibázott egyet üres kapura, majd a nagy olasz nyomás sem eredményezett gólt, ami a tizenegyedik percben meg is bosszulta magát. Sofron óriásit küzdött, áthámozta magát a védőjén, és a rövidbe lőtt, 0-1. A vezetés megszerzése után még nagyobb lett a hazaiak nyomása, egy emberelőnyös szituációnál fel is álltak, szépen járatták a korongot és egy kis szerencsével Pietronero révén egyenlítettek, 1-1.

Az utolsó húsz percet emberelőnnyel kezdték a mieink, de ez nem volt eredményes. Ok azonban nem volt a panaszra, hiszen a harmadik percben Ortenszky tálalt az üresen álló Mihályhoz, aki kapásból óriási erővel bombázott a léc alá, 1-2. Az öröm nem tartott sokáig, Frank kotorta be közelről a korongot, 2-2. Óriási küzdelem alakult ki, rendkívül koncentrált volt a magyar védelem, nem engedett ki, Bálizs pedig egymás után mutatta be a bravúrokat. Mindkét csapat csúszott, mászott a győzelemért, a helyzetek azonban kimaradtak.

A folytatásban május 4-én, szombaton 19.30 órától Szlovénia ellen zárja a divízió I/A-s világbajnokságot a magyar válogatott. Az esély még továbbra is él a feljutásra.

Olaszország – Magyarország 2-3 (0-0, 1-1, 1-1, 0-1)

Olaszország: Clara – Seed, Trivellato (1) / Larkin, Spronberger / Pietroniro 1, Glira / Insam, Amorosa – Marchetti, D. Kostner, Frank 1 / T. De Luca, Mantenuto (1), Frigo (1) / Gazley, Catenacci, Salinitri / I. Deluca (1), Purdeller, Mantinger. Szövetségi kapitány: Michael Pelino

Magyarország: Bálizs – Stipsicz (1), Hadobás / Kiss R., H. Nilsson / Garát, Ortenszky (1) / Szabó B. – Varga B. 1 (1), Hári (1), Sofron 1 / Papp K., Erdély Cs., Sebők / Nemes, Sárpátki, Galló / Mihály Ákos 1, Németh K., Terbócs. Szövetségi kapitány: Don MacAdam.