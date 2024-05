Előszálláson már ötéves jubileumát ünnepli a nagyszerű kezdeményezés, amely az eltelt esztendőkben nagy népszerűségnek örvendett, a legkisebbektől a legnagyobbakig éltek a lehetőséggel. A felhozatal vegyes volt, mert tényleg útközben, parkban, játszótéren, otthon, kirándulás közben is készültek fotók a faölelésről. Tavaly például egy dégi, több mint 250 éves matuzsálem volt a legidősebb fa.

Minden évben május 10-én ünnepeljük a madarak és fák napját

Tábiné Nyúl Gabriella elárulta, hogy az egy hete futó akció már idén is sokakat megmozgatott, de az előttünk álló hétvége újabb lehetőségeket tartogathat, sőt úgy érzi, a ballagóknak is jól jön a segítség!

– Arra gondoltam, hogy meghosszabbítom a határidőt május 8-áig. A hétvégén ballagások vannak, szerintem a ballagóknak is jól jöhet egy kis plusz energia. Ezért őket is arra buzdítom, hogy éljenek a lehetőséggel és két megmérettetés között öleljenek meg egy fát. Akkor a szuper érettségi eredmény egészen biztosan meglesz – kezdte beszélgetésünket, majd hozzátette:

– A zöld környezetben töltött idő, a fák alatti séta kiválóan fel tudja tölteni a testet és a lelket. Biztosan te is észre vetted már, hogy az erdőben sétálva, vagy egy parkban, megnyugszol. Gondolataid lecsendesednek és közelebb kerülsz belső békédhez. Van egy jó hírem: A fa-terápia mindenki számára igénybe vehető, vény nélkül kapható, használható, mellékhatás mentes és nincs várólista! Nem kell mást tenni, csak ki kell menni az erdőbe, a parkba, a kertbe és megölelni a számodra legszimpatikusabb fát. És ha valaki szeretne részt venni a játékban nincs más dolga minthogy 1 perc időtartamig átölelni egy fát, amelyről készüljön fotó is, amit immáron május 8. éjfélig kell elküldeni a [email protected] e-mail címre. A beküldött fotókból a madarak és fák napja tiszteletére egy kis klip készül majd. Mivel én nagyon fontosnak tartom, hogy védjük, óvjuk a természetet, környezetünket, az állatokat, ezért a könyvtárban is tematikus könyvajánlóval és könyvkiállítással készülök az olvasóknak – mondta örömmel az ötlet megálmodója.