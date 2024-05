– A mai napon elhelyeztük Boruzs Katalin a Seuso épületegyüttes ásatásáról készült fotóit. Nagy öröm, hogy ez a vándorkiállítás, amely már több iskolában is szerepelt nálunk is látható lesz a hónap végéig. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a hétfői megnyitóra, illetve máskor is a könyvtár nyitvatartási idejében.

Fotók a vitrin mögött.

Fotó: Könyvtár