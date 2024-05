Jandro Zubillaga tőle szokatlanul nyugodt volt a bemelegítés során. Magányosan üldögélt a kispadon, majd közvetlenül a kezdés előtt a pályának háttal ülve koncentrált.

Dickey kosarával indult a derbi, James Eads triplával válaszolt a túloldalon, Dickey pedig kisajátította hazai oldalon a pontszerzést, 4-4. Wiggins tartotta versenyben a vendégeket, Dickey dolgozott jól védekezésben, majd Roberts és Barnett is begyűjtötte első pontjait, 9-6. Chambers szédületesen cselezett, Roberts ellenállhatatlan volt, a büntetőkkel viszont mindkét együttesnek meggyűlt a baja. Vojvoda rögtön triplával kezdte az estét, aztán szép betörés után megmutatta, hogy a dupla is simán megy, majd a büntetővonalról sem hibázott, ahogy Chambers sem. Roberts ziccerből talált be, ott csak Jovanovics és Thomas, 22-12. Ismét a védekezés a kulcs, Philmore pedig erőszakos a gyűrű alatt, majd a büntető is megy neki zsinórban négyszer is, egyetlen Rudner pont csak a válasz, 29-13. Érkezik még egy Vojvoda tripla, Oliver Vidin kér egy kis levegővételnyi szünetet 32-13-nál. Lukács Norbert fogadta meg az edzői intelmeket, mindezt egy elsüllyeszetett tripla majd egy dupla bizonyítja, de ez első negyedben ennyire futja a vendégektől, Vojvoda és Roberts nem marad adós a válasszal, 37-18.

A második tíz perc elején Jovanovics és Lukács kerül pontszerzőként a jegyzőkönyvbe, majd Dickey zsákol és szerez labdát védekezésben, amit Chambers fejez be triplával, 42-22. Lelassult a pontgyártás, viszont hazai oldalon aggasztóan gyorsan gyűltek a személyi hibák. Philmore egyetlen kosarára több válasz érkezett, Wiggins, Thomas és Pongó szólt hozzá, Zubillaga is kénytelen időt kérni, 44-29. Találják ki, ki dobott hirtelen öt pontot? Ki más, mint Vojvoda Dávid, Vidinnek újra beszélhetnékje támadt, 49-30. Vojvoda Jovanoviccsal vív pontcsatát, 54-35. Roberts egy újabb Vojvoda megindulás után néz a kapitányra, azzal a „Haver ez nagyon kemény!” tekintettel, de a Szolnok nem hagyja magát gyorsan berámolnak hat pontot, Zubillaga ezt nem tűrheti. 56-41. A hajrá még a vendégeknek jön össze jobban, a félidőben, 60-48.

Gyorsan kopott az előny a folytatásban, Roberts kettesére, Eads kettővel is válaszolt, Wiggins is hozzátett, 62-54. Jött egy egészen elképesztő Roberts szerelés, ami reméltük felébreszti a kicsit takaréglángon égő csapatot. Nem ébresztette. Bezzeg a szolnoki szurkolótábor átvedlett kannibálok gyülekezetévé, miután csak öt pont volt a különbség, 66-61. Dickey nyomott egy 2+1-et, jó védekezés, elrontott támadás, Lukács és Thomas kettes, 69-65. Vojvoda dob egy triplát az üveghegyen túlról, Vidin kap agyvérzést az oldalvonal mellett, Barnett tetézi az állapotát, 74-65. Durham és Wiggins bosszantja a hazaiakat, meg az is, hogy Dickey két büntetőjéből csak egy jó. Vojvoda újabb triplájával 78-71.

Három Chambers pontra nyolc szolnoki érkezett, 81-79-nél fogyott el Zubillaga türelme. Pedig Wiggins zsákolásával egyenlő volt, Pongó triplájával már előny ott. Bár 86-86-nál egyenlő volt, újra ellépett öt ponttal a Szolnok, 86-91. Felváltva jöttek a kosarak, négy pont volt a hátrány másfél perccel a rendes játékidő vége előtt, de Vojvoda és Barnett duplája után 94-94, aztán hibák és hibák, jön a hosszabbítás.

Vojvoda révén vezet az Alba, de aztán folyton elhúz a Szolnok, ám a hazaiak utolérik őket, 101-nél és végül 109-nél is. Aztán 1,4 másodperccel a vége előtt a játékvezetők befújnak egy szabálytalanságot Barnettnél, Vojvoda nem akarja elhinni. Wiggins az elsőt bedobja és bár megszerzi a lepattanót az Alba, Chambers távolija rövid, 109-110. A Szolnok meccset lopott idegenben, ott az előny, folytatás hétfőn az Olajbányász otthonában.

Arconic-Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász - hosszabbítás után 109-110 (37-18, 23-30,18-23, 16-23, 15-16)

Alba Regia Sportcsarnok, Vezette: Cziffra, Dr. Mészáros, Győrfy

Arconic-Alba Fehérvár: Roberts 16/3, Barnett 13/3, Balogh M., Dickey 15, Chambers 15/6. Csere: Kiss B., Fazekas M., Takács Mi., Philmore 10, Takács Ma., Kass B., Vojvoda 40/18. Vezetőedző: Jandro Zubillaga

NHSZ-Szolnoki Olajbányász: Jovanovics 24/6, Eads 17/6, Thomas 10, Lukács 16/6, Wiggins 23. Csere: Pallai, Rudner 1, Sebők, Kiss D., Pongó 9/6, Durham 10/6, Vincze. Vezetőedző: Oliver Vidin

A három győzelemig tartó párharc állása: 2-1 a Szolnok javára.