Szeptemberre elkészül a Mészöly utcai rendelő liftje Fehérváron

Régi adósságot törleszt a város a kétemeletes Mészöly Géza utcai orvosi rendelő éppen zajló fejlesztése során. Rövidesen lift üzemel az épületben. Sőt, akár egy későbbi szintráépítés se lenne ellenére az őszre kész felvonónak.

Lapunkban már 2015-ben is írtunk a több háziorvosi, illetve szakrendelésnek helyet adó Mészöly utcai rendelő liftkérdéséről, hiszen már akkor is régen szükség volt rá. Akkor a vizesblokkokat, a belső ajtókat, a régi burkolatokat és világítást újították föl, cserélték ki. 2016 elején megírtuk, hogy időközben kiderült, az előző évi felújítás 40 millió forintja nem elégséges a lift beépítésére. Ennek az volt az oka, hogy a lift egyszerűen nem fért be a házba. Úgynevezett külső toldalékot követelt az épület, de ez nem fért bele a büdzsébe. A 2016-os városi költségvetésben viszont rubrikát kapott a liftház!

2017 elején arról számoltunk be, hogy az építendő liftház rálógna a szomszédos telekre. Nos, 2017. január 1-jétől végül is az orvosi rendelő liftje és liftháza javára változott egy vonatkozó jogszabály, ám ennek ellenére sem épült meg abban az esztendőben a felvonó. Az önkormányzatnál érdeklődtünk akkor: miért nem? Kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy a Mészöly utcai orvosi rendelő akadálymentesítésének kivitelezésére megkötött szerződése van a városnak a Városgondnoksággal, s hogy a felújítás tervdokumentációja is kész. A bökkenő abban állt, hogy az építési engedély kiadásához telekalakítás, s egy társasház alapító okiratának módosítása is kellett. Nos, ezek végre-valahára elkészülhettek, hiszen idén tavasz óta folyik a kivitelezés a rendelőben. Lényegében kész a liftház. Tegnap Hollósi Tamástól, a Városgondnokság Kft. beruházási és karbantartási igazgatójától megtudtuk, hogy szeptember közepére vagy végére biztosan elkészül a lift, a használatba vételi engedélyen múlik, mikortól lehet igénybe venni. Természetesen kerekesszékkel is használható lesz az összesen 630 kilogrammot elbíró szerkezet. Fontos még, ha a jövőben újabb emeletet építenének az épületre, a liftház azt is készen várná odafent.