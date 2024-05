A kézsérülést szenvedő Szücs Lilla civilben követte figyelemmel a negyeddöntős párharc első felvonását, a többiek viszont elszántak készültek az ütközetre. A hosszú, meccsmentes időszak kiéheztette a lányokat, lényegében nekiestek az A-csoportban is komolyan számításba vett játékosokkal felálló Vasasnak. Három perc után 11 pontnál álltak Lauferék, aztán az első negyed derekán stagnált a különbség, majd a hajrában a Laufer, Frindt, Papp trió kosártermésével 33-12-re elléptek a vendéglátók. A kisszünet után jött egy hullámvölgy a játékban, amit ki is használtak a piros-kékek: 34-27-re zárkóztak. A félidő végére a házigazdák rendezték a sorokat, visszaállt a húsz pont feletti előnyük. A 27. percben tovább nőtt a két csapat közti különbség, Laufer hármasával 64-40-re vezettek a fehérváriak. A negyedet a remek napot kifogó Frindt hárompontosa zárta. A végjátékban a DKKA többször átlépte a harmincpontos határt, a 33. percben 81-48 állt a táblán. A 91-62-es győzelem kulcsfigurája Frindt Nikolett volt: 24 pontját 57 százalékos mezőnybeli pontossággal gyűjtötte össze, és mellé tett 7 kiharcolt faultot is, ami 35 VAL-t ért. Papp Lilla (17 pont, 8 lepattanó, 24 VAL) és Laufer Gabriella (20 pont, 7 lepattanó, 21 VAL) teljesítménye is kiemelendő.

Dávid Kornél KA–Vasas Akadémia II. 91-62 (33-12, 20-19, 19-12, 19-19)

DKKA: Varga S. 13, Szücs Lu. 3/3, Laufer G. 20/9, Papp L. 17, Drávecz B. 9. Csere: Frindt 24/6, Kötő L. 5/3, Dávid M. vezetőedző: Szentpáli Gergő

A visszavágón a nem túl mozgalmas első negyedben a DKKA gárdája Papp és Drávecz vezérletével épített hatpontos előnyt. A szünet után sem változott a játék képe, 13. percben 16-26 állt a táblán. A félidőben 11 ponttal vezettek, a meccs képe alapján nem kellett tartanuk attól, hogy ez a párharc szorosan alakulhat. A harmadik negyedre ráadásul eggyel feljebb is kapcsoltak Laufer Gabriella és társai. A 22. percben hússzal vezettek, erre a hajrában még rá is pakoltak, az etapot Laufer és Frindt hármasa zárta le. A záró tíz perc igazi örömjátékot hozott. Végül a látogatók 82-50-re győztek Pasaréten, jutottak a legjobb négy közé. Fehérváron ellenállhatatlanul játszottak, a fővárosban pedig amolyan jutalomjátékkal zárták le a párharcot. A lányok közül hárman is 20-nál jobb VAL-lal zártak. Drávecz Boróka 16 pontos, 11 lepattanós (25 VAL); Papp Lilla 14 pontos, 10 lepattanós (23 VAL) dupla-duplával zárt. Laufer Gabi 16 pontig jutott (22 VAL).

A DKKA következő ellenfele a BEAC második csapata lesz. A tét a döntőbe jutás.

Vasas Akadémia II.–Dávid Kornél KA 50-82 (14-20, 13-18, 13-28, 10-16)

DKKA: Varga S. 10/3, Szücs Lu. 5/3, Laufer G. 17/6, Papp L. 14, Drávecz B. 16. Csere: Frindt N. 11/3, Kötő L., Dávid M. 7/3, Vas B., Vas V.