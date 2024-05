Óramű pontossággal nyílt meg a Sárosd Kapa-Kupa nevezési felülete május 1-jén, reggel 8 órakor. S mi sem bizonyítja jobban, hogy a gazdák már rajtra készen várták a megfelelő pillanatot, mint az, hogy ötvenöt nevezési hely csupán nyolc perc alatt betelt. Így hát idén sem túlzás állítani: továbbra is töretlen népszerűségnek örvend az ország egyik legnagyobb rotációs kapa versenye.

– Amit már most tudunk, az az, hogy a mezőnyben ötvenkét férfi és három női versenyző lesz. A jelentkezések települési elosztását még nem tudtuk teljes egészében kielemezni, de mivel a versenyzők nagy részét már a korábbi évekből ismerjük, ezért azt mondhatom, hogy az ország számos pontjáról érkeznek hozzánk idén is – összegezte a jelentkezési időszak utáni tapasztalatokat Sztupa Balázs, a Sárosd Kapa-Kupa szervezője hozzátéve: a versenyzők mellett a nézők körében is igencsak kedvelt a rendezvény, ugyanis az ország különböző szegletei mellett még az sem ritka, hogy a határon túlról érkeznek látogatók Sárosdra azért, hogy ők is részesei legyenek a nem mindennapi versenynek. A szervezőtől továbbá megtudtuk, a tavalyi évben csaknem négyezer néző érkezett a Kapa-Kupa napján Sárosdra – ez a szám egyébként nagyobb, mint a település lakosainak száma.

A kilencedik alkalommal megszervezett rotációs kapa versenyt augusztus 31-én, szombaton tartják a sárosdi lovaspályán.