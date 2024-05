A május 18-19-én szombaton és vasárnap megrendezésre kerülő, számos koncertet kínáló esemény az idén is ingyenes! Ez talán az egyik legfontosabb információ, hiszen „ennyiért” ilyen fellépőket nem mindennap láthat az ember egy helyen. Színpadra lép többek között Sipos F. Tamás, az Animal Cannibals, Radics Gigi, Korda György és Balázs Klári, Majka, a Walmar és a Hooligans. Mindenki nagyjából egy órát zenél majd. Jónak ígérkezik hát a buli, amin tavaly is rengetegen vettek részt és minden bizonnyal ez az idén is így lesz! Ezért érdemes felkészülni arra is, hogyan közelítse meg a helyszínt a látogató.

A parkolás a rendezvény teljes ideje alatt, a tavalyi évhez hasonlóan, idén is ingyenes. A parkolóból, a könnyebb bejutás érdekében, folyamatosan indulnak buszjáratok mindkét irányba, szintén díjmentesen. A várható nagy érdeklődés miatt azonban praktikusabb busszal vagy vonattal érkezni. Ha a vonatot választják, jó tudni, hogy a bicskei és a felcsúti vasútállomásról a rendezvény teljes ideje alatt mindkét irányban folyamatosan indítanak ingyenes különbusz-járatokat, amelyekkel elérhetik a koncertek helyszínét. Ezek menetrendjét és minden más fontos információt és részletet megtalálnak az esemény honlapján: a www.valvolgyizsur.hu-n.