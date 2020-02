Mihály Ákos két évig még marad az AV19-nél

A Hydro Fehérvár AV19 EBEL-csapatába idén berobbanó Mihály Ákos újabb kétéves szerződést írt alá a kék-fehérekkel.

A 20 éves jégkorongozó nemcsak hogy bemutatkozhatott az idei EBEL-szezonban, de novemberben a hónap legjobb fiatal játékosának választották az osztrák bázisú ligában.

A csíkszeredai születésű támadó 2015-ben érkezett a koronázóvárosba és tagja volt az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia azon csapatának, amely négy év alatt négy magyar bajnoki és ugyanennyi osztrák korosztályos (U18, U20) bajnoki címet tudhatott magáénak. 2019. október 25-én debütált az EBEL-ben, azóta 21 meccsen 3 gólt és egy asszisztot jegyzett.

– Nagyon sok munka vár még rám, de készen állok a feladatra. Székesfehérvár szinte a második otthonom, így amikor Szélig Viktor megkeresett a jövővel kapcsolatban, tudtam, hogy ez az a hely, ahol a karrieremet folytatni szeretném – fogalmazott Mihály Ákos. – Az EBEL remek lehetőség a fejlődésem szempontjából és úgy érzem, az itteni szereplés segíteni fog abban, hogy magasabb szintre is eljussak. Korábban már tagja voltam a korosztályos válogatottaknak is, így amellett, hogy az együttes hasznos és meghatározó tagjává szeretnék válni, célom az is, hogy a magyar válogatott keretének is stabil játékosa legyek.

A Hydro Fehérvár AV19 együttesében így már nyolcan rendelkeznek szerződéssel a 2020/21-es szezonra: Mike Ouzas, Mike Caruso, Andrew Sarauer, Reisz Áron, Sárpátki Tamás, Erdély Csanád, Stipsicz Bence, Mihály Ákos.