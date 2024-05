A diákok ma a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak kapcsán adhatnak számot tudásukról, majd hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán pedig történelemből, végül csütörtökön és pénteken az idegen nyelvi vizsgák következnek.

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 73 472, emelt szinten pedig 2066 tanuló érettségizik az idei tanévben, matematikából középszinten 69 047-en, emelt szinten 6616-an, történelemből középszinten 68 802, emelt szinten 7679 diák, angol nyelvből középszinten 34 491-en, emelt szinten 20 821-en; német nyelvből középszinten 7772-en, emelt szinten 2332-en érettségiznek – összegzi közleményében az Oktatási Hivatal arra is kitérve, hogy a több mint 112 700 érettségiző 1161 helyszínen vizsgázik. Az írásbeli vizsgákat aztán a szóbelik követik, amelyek emelt szintű érettségi esetén június 5. és 12., a középszintű esetén június 17. és július 3. között lesznek.

Az érettségi időszak mellett a végzős ballagásokat is a napokban tartják, valahol már ma elballaghatnak a diákok, de sok helyen holnap lesz. Emiatt néhol kisebb torlódások, fennakadások is kialakulhatnak, ezért indulás előtt érdemes lehet előzetesen tájékozódni az útvonalról, még akkor is, ha ismerős a szakasz.