A hivatalos megnyitó 14 órakor veszi kezdetét, amikor is kiderül melyik csapat főzte a legfinomabb ételt, melynek kötelező alapanyaga a paradicsom lesz. A kísérő programok (légvár, élő csocsó, fajátékok, arcfestés) mellett érkezik a színpadra a Ten Dance tánccsoport, de a Control Five zenekar és az érzés Zenekar is szórakoztatja majd a kilátogatókat. Mindemellett rendőrségi bemutató és interaktív gyerekelőadás is szerepel a programban. 22 órától pedig Nosztalgia disco vár a bulizni vágyókra. A belépés ingyenes.