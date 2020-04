Harc a túlélésért a jégkorongban is

Ha a szezon végigmegy, most zárulna az EBEL 2019–2020-as szezonja. A fehérvári jégpályán teljes csend honol.

A bejáratnál két helyen is kifüggesztett nagy méretű tábla jelzi, belépés csak dolgozóknak. Csak az irodai alkalmazottak tevékenykednek, minimális létszámban.

– A tábla kihelyezéséről március közepén hoztunk döntést, a jégfelületet megszüntettük, a dolgozók jelentős része home office üzemmódban dolgozik, néhányan pedig elszigetelten, az irodában végzik a feladatokat. A pályán általában két-három munkatárs tartózkodik, betartjuk a szabályokat. A szezon alapesetben most zárulna, de ez minket sajnos ezúttal sem érint – mondja Gál Péter Pál klubelnök.

Csalódás, hogy idén nem jutottak a rájátszásba?

– Függetlenül az azóta történtektől, a szezon hirtelen befejezésétől, továbbra is csalódás, hogy szakmailag nem tudtuk megugrani a lécet egy olyan csapattal, ami – meg­győződésem – erre hivatott lett volna. Hogy ezúttal miért nem sikerült, az kifejezetten szakmai kérdés, nem feltétlenül az én tisztem a részletes megválaszolása, de úgy gondolom, a hullámzó teljesítményt a vezetőedzőnk nem tudta kezelni. Akadtak remek meccsek, kevésbé jók, ám nem tudtuk állandósítani a teljesítményt. Kifejezetten jó meccs után érthetetlenül gyenge produkció következett.

A fájó emlékű, januári Magyar Kupa-finálé után azonnal edzőt cseréltek, Järvenpää helyét segítője, Karhula vette át.

– Nem hirtelen döntés volt a váltás, hiszen a csapat kiegyensúlyozatlan teljesítményt nyújtott, a Magyar Kupa döntője pusztán igazolta azt a hetek óta érlelődő döntést, hogy változtatás nélkül nem lépünk előre. Közel voltunk a rájátszáshoz, a hullámzás ellenére az utolsó meccsig harcban voltunk a playoffba kerülésért, Linzben hosszabbításban nyertünk, ám a riválisok is nyertek, így zártunk a 9. helyen.

Három meccs ment le a rájátszásból, amikor az EBEL vezérkara döntést hozott a bajnokság azonnali befejezéséről. Meglepte?

– Az addigra kialakult helyzetet látva nem volt meglepő, rövidesen szinte az összes európai bajnokság leállt, azóta követte az összes csapatsportág. Ez nyilván nagyon nehéz helyzet, az élet minden területét érinti a koronavírus, ez alól a sport sem kivétel. Ez volt az egyetlen észszerű döntés. A profik mellett leállt az utánpótlás is, a jégkorong teljes szegmensében megszűnt a versenyeztetés. Két ütemben leolvasztottuk a jeget, a csarnokban március elején, rövidesen pedig a sátorban is megszűntek a tréningek.

Látni a következő lépést?

– A helyzet nem egyszerű, figyeljük a lépéseket, a kormány gazdaságpolitikai akciótervét, amely a jövőt meghatározza. Én örülök annak, hogy a kormányzat a munkaalapú válságkezelést részesíti előnyben, igyekszik kiemelt támogatást nyújtani a termelő végeknek, hiszen az ő életben maradásuk ad reményt arra, hogy a sportban is lesz folytatás. Abban reménykedem, hogy az optimistább forgatókönyvek valósulnak meg a válság lefolyása tekintetében, mert nyilvánvaló, a jégkorong nem tud létezni Fehérvár városa, az itteni gazdasági szereplők nélkül. Hiszem, hogy a városnak a jövőben is szüksége lesz az élsportra, természetesen a jégkorongra is.

A koronavírus jól láthatóan gazdasági válságot is hoz. Támogatóik zöme helyi vállalkozás. Ők miként nyilatkoznak a folytatásról?

– A jelen helyzetben a legfontosabb mindannyiunk számára az emberi élet védelme, támogatóinknak pedig emellett az, hogy a cégük anyagi biztonságát, a dolgozók munkahelyét megőrizzék, ezért úgy gondoljuk, most nem időszerű, hogy magunkat helyezzük előtérbe. Közel ötven, kisebb és nagyobb cég támogat bennünket, ha eljön az ideje, természetesen azzal a kifejezett kéréssel fordulunk hozzájuk, hogy maradjanak mellettünk. A munkahelyek és a működőképesség megőrzése mellett tartsuk életben a fehérvári sportot is. A klubunk, alkalmazkodva a kialakult helyzethez, dolgozik a saját túlélőcsomagján, ebben együttműködünk az MJSZ-szel, a hazai szövetséggel és az osztrák bázisú ligával. Minden fronton azon cselekvési terv mentén járunk el mi is, amit a csapatok és a ligák közössége kialakít. A sportágon belül rövidesen kialakul az a viszonyrendszer, amelynek mentén haladhatunk előre, képesek leszünk átvészelni az előttünk álló nehéz időszakot. Racionális gazdasági döntéseket kell hoznunk.

Minden sportágban csökkentik a béreket, amely a legnagyobb kiadásokat jelenti. Önök is ehhez a lépéshez folyamodnak?

– Nem vitás, nekünk is meg kell húznunk a nadrágszíjat. A játékosszerződések jelentős része március 31-én lejárt, persze akadnak, akik a következő évre szóló megállapodással rendelkeznek, ennek anyagi vonatkozásairól tárgyalni fogunk, ha annak eljön az ideje. Magyarországon egyedülálló módon eddig két profi csapatot üzemeltettünk, ami rendkívül költséges. A legnagyobb kérdés az, hogy ennek a folytatásban is lesz-e realitása.

A nagyobb érdeklődés az osztrák ligában szereplő csapatot övezte. A következő évi kiírásáról van információja?

– Optimista forgatókönyvvel számolunk. A többi csapathoz hasonlóan mi is beadtuk nevezésünket, reményeink szerint szeptemberre a helyzet konszolidálódik, jelen állás szerint 12 csapattal startol a bajnokság, amelyhez a Bratislava Capitals is csatlakozik. Új játékosok szerződtetéséről egyelőre nem időszerű beszélni, könnyen lehet, a következő szezonunk az életben maradásról fog szólni. Reméljük, mindenki mellettünk marad ebben a küzdelemben is.