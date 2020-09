Fölényes győzelemmel indítottak a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdázói

A Magyar Kupa-győztes ­Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdázói fölényes győzelemmel indították a bajnoki szezont (női OB I) a Tatabánya ellen. A válogatottakkal teletűzdelt újvárosi csapat esélyt sem adott ellenfelének.

DUE-Maarsk Graphics–Tatabánya 19-5 (5-1, 5-1, 3-2, 6-1)

Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda V.: Nóvé Gyula, Kenéz György

Gólok: Gurisatti 6, Mucsy 3, Szellák 3, Szilágyi 3, Garda 2, Brezovszki, Pál, ill. Zink 2, Górf, Keresztes, Zantleitner

Gól/Emberelőnyből: 4/5, ill. 2/4

Ötméteres: 4/4, ill. 1/2

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, hiszen egy felnőttegyüttes pólózott egy gyakorlatilag utánpótlásgárda ellen, ráadásul a ­tatabányaiak finoman szólva sem tudtak ideálisan felkészülni a mérkőzésre. Tudniillik két hete nincs uszodájuk, így a kapura lövések és a különböző figurák begyakorlása teljes egészében kimaradt számukra. Ennek okán nagyobb volt a különbség az együttesek között, mint arra előzetesen számítani lehetett.

Mihók Attila együttese már az elején lehűtötte a kedélyeket: az első negyed végére néggyel mentek, amit a félidőre nyolcgólossá duzzasztottak. Az erőtől duzzadó újvárosi ­lányok végig nagy iramot diktáltak, védekezésben és támadásban is felőrölték ellenfelüket és mindösszesen öt találatot engedélyeztek ellenfelüknek, míg ők tizenkilencszer zörgették meg a vendégek hálóját.

Az újvárosiak Eb-bronzérmes válogatott játékosa, Gurisatti Gréta egymaga hatot vágott. Az általa készített DFVE baseballsapkát – amit minden meccs után a legtöbbet dolgozó játékos kap meg –, ezúttal Szakáll Csenge érdemelte ki, aki szintén oroszlánrészt vállalt a győzelemből, ráadásul egy pazar találattal tette fel a pontot az i-re a teljesítményére.

Mihók Attila, a ­DUE-Maarsk Graphics vezetőedzője is elégedett volt a látottakkal.

– Először is nagyon örülök, hogy ez a bajnokság el tudott indulni. Remélem, hogy a tavalyival ellentétben ezt be is tudjuk fejezni és a terveknek megfelelően, az előírt menetrend szerint. Köszönöm a Tatabányának, hogy sportszerű mérkőzést tudtunk játszani velük, ez a nap valóban a vízilabdáról szólhatott. Nagyon nehéz feladat az, hogy egy nálunk fiatalabb ellenfél ellen fegyelmezett támadójátékot és védekezést mutassunk be. Ahhoz képest, hogy ez volt az első mérkőzés, elégedett lehetek.

Fennállása során nyolcadszor, míg sorozatban másodszor nyerte meg a Dunaújváros női vízilabdacsapata a Magyar Kupát és idén szeretnének újra magyar bajnoki aranyat is ünnepelni, amihez megtették az első kisebb lépést.