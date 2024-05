Merthogy mindkét együttes 15 pontot gyűjtött, és a kiesés elkerülése szempontjából nem elhanyagolható az egymástól megszerzett pont. Ennek megfelelően kellően feszült volt mindkét gárda, az elején még emberhátrányban is játszva elhúzott 4-1-re a vendégcsapat, majd a hazaiak szintén emberhátrányban visszajöttek 4-4-re az ötödik percre. Ezek után a 12. percben lett 5-6 az állás, és innen a pécsiek már ki sem engedték az előnyt a kezükből. Ehhez kellett a vendégcsapat kapujában Németh Orsolya, és a gárdonyi lányok gyenge védekezése a beállón, valamint nem kevés eladott labda. A félidő utolsó perceiben már hat góllal is vezetett a Pécs, a félidő 14-19.

Jól tudjuk, hogy a szegény embert még az ág is húzza, ez most is igaz volt. A hazaiak egyik legfontosabb és leglelkesebb figurája, Ágoston Nóra ujja ugrott ki a helyéről, ijesztő volt hallania reakcióját mikor rádöbbent mi is történt. Ekkor négy gól volt a hátránya a hazaiaknak (16-20), ami perceken belül újra féltucatra hízott. A játékrész közepére visszajött két gólra a Gárdony-Pázmánd (23-25), ám újabb kiállítások és egyéb nehézségek miatt nem sikerült megismételni a Kispesten látott bravúrt, és végül két góllal a vendégek nyertek, 28-30. Az NB I/B-s tagság megőrzésének esélye így már csak matematikai, de az is elég sovány.

Gárdony-Pázmánd NKK–PTE PEAC-Sipo 28-30 (14-19)

Gárdony, 50 néző, Vezette: Kovács T., Mándli

Gárdony-Pázmánd: Bőle, Kaffka (kapusok) – Hargitai 2, Berényi 3, Vernes 4, Zámori 3/1, Berkes-Kaiser 4/1, Nemes 1, Tóth Ficsor, Bártfai, Verszky, Ágoston 3/2, Szűcs 3, Hamuth 4, Kukucska 1. Vezetőedző: Molnár József.

PTE PEAC: Németh O., Radochay, Kajdi (kapusok) – Leitner 5, Pál 2, Bréda, Takács V. 3/3, Kanyó 2, Borbély, Kovács L. 7, Jarjabka, Kajdi 5, Szabó K. 6, Őz. Vezetőedző: Papp László