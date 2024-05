A Velencei-tó térségének legszebb kirándulópontja a Pákozdi Pagony, amely gyakorlatilag egy tanösvénnyel, pihenőparkkal, kalandjátszótérrel, erdei iskolával és mesterséges tóval ellátott arborétum és vadaspark, ahol nagyméretű madárröpde is várja a látogatókat. Számos állatfaj otthona ez a mesebeli Pagony, ahol többek között emu, muflon, őz, vaddisznó és rackajuh, valamint a röptében közönséges fácán, királyfácán, fogoly és vadpulyka is látható. Az elmúlt időszakban újszülöttekkel is megörvendeztették az állatok a Pákozdi Pagony vendégeit és munkatársait: rackabáránykák, vadmalacok és muflonok születtek, júniusban pedig szika szarvasok jönnek világra.

Addig is a május 26-i Ramazuri gyermeknapi fesztiválra készül az arborétum és vadaspark, melyet immáron negyedik alkalommal szerveznek. A nagy kiterjedésű zöld területen kézműves foglalkozásokkal, ugráló várral, falmászóval, bemutatókkal, koncerttel és számos egyéb kikapcsolódási lehetőséggel készülnek a gyerekeknek.