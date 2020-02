Nagy tervekkel és elszántsággal kezdi az esztendőt az új vezetés Fehérvárcsurgón

Temesvári Krisztiánnal, az új polgármesterrel beszélgettünk most, hogy munkára készen áll az újonnan felállt testület, mely megalakulása óta elkészítette és elfogadta az első közös tervezésű költségvetést.

Hogyan kezdte meg munkáját az új testület?

– Új időszámítás kezdődött. A korábbi testületből 3 fő jutott be a 7 tagú testületbe, mely számomra egy álomcsapat, hiszen tagjai együtt gondolkodnak, lendületesek, és támogatóak. Megalakult az 5 fős pénzügyi bizottság és a 9 tagú kulturális, turisztikai és településfejlesztési bizottság is. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok együtt tartják a munkaértekezleteiket, üléseiket, így egy kiterjesztett 13 fős csapat dolgozik a település jövőjén.

A megkezdett úton haladnak tovább vagy esetleg változik az irány?

– Minden személyi változás új irányt is hoz, hiszen nem vagyunk egyformák. Nagy energiát fordítunk a közösség építésére, a meglévő értékeink megbecsülésére, és természetesen szeretnénk új dolgokat is megteremteni a településen.

Maradt-e függőben valamilyen projekt a korábbi ciklusból, amit be kell fejezni?

– A Magyar Falu program első pályázatainak kivitelezése csak most kezdődik. Tavalyi pályázatokból felújításra kerül a Vörösmarty tér aszfaltburkolata és az óvoda udvara. A Belügyminisztérium támogatásával aszfaltoztatjuk a Kéthly Károly utcát.

Számíthatnak-e a polgárok további fejlődésre, fejlesztésekre?

– Egy év végi kormánydöntés alapján 77 millió forintból megoldhatónak tűnik a település központjában fakadó forrásvizek kezelése, elvezetése, ami évek óta problémát jelent. Természetesen pályázni szeretnénk a Magyar Falu programban további fejlesztésekre, amiből újabb utcákat, járdákat tudunk felújítani. Foglalkozni kell több utcában a vízvezetékek cseréjével, hiszen az öreg, elavult rendszerek rengeteg problémát okoznak nap mint nap. Tervezőasztalon van a Vörösmarty téri gyalogátkelőhely, amely régi igény mindenki részéről. Szükségszerűnek tartjuk a csapadékvíz-elvezető árkok takarítását, rendbetételét, hiszen a szélsőséges időjárás egyre gyakrabban okoz problémát. Pályázni kívánunk mini bölcsődei férőhelyek kialakítására, ugyanis a településen több mint 60 három év alatti gyermek van, ami biztató Fehérvárcsurgó jövőjét tekintve.

A tankerület által pályázott iskolafelújítás is megkezdődik. Nem az önkormányzat üzemelteti az iskolát, mégis felelősséget érzünk iránta, így jó gazda módjára figyelemmel kísérjük a munkafolyamatokat. Az utcaképek, közterek javítását is fontosnak tartja a képviselő-testület, így tervezzük az önkormányzati területek parkosítását, fásítását, virágosítását. A közösségépítés jegyében nagy energiát fordítunk a rendezvényekre is. A települési weboldal megújulásával csokorba, illetve egy rendezvénynaptárba gyűjtjük a települési programokat. Pályázatot nyújtottunk be testvértelepülési kapcsolatok ápolására, amely újabb lehetőség a közösségi kapcsolatok fejlesztésére. Jelenleg hitelállománya és tartozása nincsen a településnek, de fontos a tervezett, takarékos gazdálkodás, mert megtakarításaink sincsenek. A településvezetés a civil szférával is jó kapcsolatot ápol, így januárban pótolta az októberben elmaradt idősek napi rendezvényt, amelyen 160, 65 év feletti lakost köszöntöttünk. Megtartottuk az első táncházunkat is, amelynek novemberben, András-napon lesz folytatása.