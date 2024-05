Nem fognak a szőlőtermesztők úgy emlékezni a 2023-ra, hogy a legjobb év volt, ám a gazdák tudják, hogy mivel jár ez a munka. A szőlő a metszéstől, illetve a rügyfakadástól sok éjszakát kint alszik, mire eljön a szüret ideje, így nem meglepő, ha éri valami kár közben. A tavalyi évben a szokásosnál is nehezebb volt a bort adó gyümölcs megmentése a kórokozóktól, de nem teljesen lehetetlen.

–Idén is megrendeztük a fehérvárcsurgói borversenyt, annak ellenére, hogy a 2023-as év szőlőtermelés szempontjából igen nehéz volt. Éppen emiatt csak 9 termelő nevezett 21 borával a versenyre, melynek megtartását semmiképpen nem akartuk elhagyni, mivel fontosnak tartjuk a különböző civil szerveződéseket, a különböző közösségek létrejöttét és összetartását. A borverseny pedig egy kiváló alkalom arra, hogy a szőlőtermelő és a bort készítő és szerető gazdák egymással találkozzanak és tapasztalatokat cserélhessenek–fogalmazott az egyik szervező, Rajki Péter alpolgármester.

A borok versenyére több gazda és érdeklődő is ellátogatott a Tölgyfa étterembe és akár egyszerre több poharat is befogtak, hogy az azonos fajtákat össze tudják hasonlítani. Sokat beszélgettek, ők maguk is pontoztak, és később összevetették a saját ítéletüket a szakmai zsűriével, vagyis nem csak borverseny volt Fehérvárcsurgón, hanem egyben egy csapatépítő és szakmai est is.

A versenyre nevezett 9 termelőből 7 helyi lakos, de volt közöttük egy bodajki, és egy más borvidékről érkezett személy is. A 21 nevezett tételből 19 fehér, 1 rozé, 1 vörösbor volt. Ezeket kellett bírálnia a zsűrinek, melynek tagja volt Gábor Csaba, a Brindisi Szent Lőrinc Borrend nagymestere, Eördögh Mihály, ugyanazon borrend tagja és Gárber Csaba móri borász.

Egy bort sem kellett kizárni a versenyből, melyen összesen 10 arany, 7 ezüst és 4 bronzérmes oklevél talált gazdára, vagyis borára. A legmagasabb pontszámot Fenyves Péter Rajnai rizling fajtájú 2021-es évjáratú fehér bora érdemelte ki. Az idei legjobb a fehérvárcsurgói András dűlőben termett.