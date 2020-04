Fehérvár még kivár az irodabérlések kapcsán

Az iroda- és lakáscélú bérlemények piacán a visszaesés érzékelhetően megindult. Budapesten a legrosszabb a helyzet, ehhez képest Székesfehérváron egyelőre a kivárás a jellemző.

– Egyelőre még a folyamat elején vagyunk. Hogy a járványnak később milyen gazdasági hatásai lesznek, azt nehéz lenne megjósolni. Pár hét múlva már többet tudunk. Egyelőre azt látjuk, hogy akik tudnak, otthonról dolgoznak – tudtuk meg Nyilasi Alettától, a Panorama Offices kapcsolattartó menedzserétől. A helyzet, mint elmondta, egyes irodabérlőket persze érzékenyebben érint, de mindenki a túlélésre fókuszál. Kisegítő bérlői kedvezményekről egyelőre nincsen szó. Részben azért is, mert a vállalkozások jellemzően nagyobb tartalékkal rendelkeznek, mint az albérleti piac magánbérlői.

– Tapasztalataink szerint egyre nagyobb rugalmasságot kíván meg a piac, tulajdonosi és bérlői oldalon egyaránt. Akik most albérletet keresnek, azt érezhetik: javult az alkupozíciójuk, de ez egyelőre csak Budapesten lehet így. Azok viszont, akik már bérleményben laknak és nehézségeik adódtak, a bérbeadóktól egyedi konstrukciókban lehetőséget kaphatnak a bérleti díjaik mérséklésére – számolt be róla Koncz András, a Märcz Ingatlan szakértője. Trendszerű változás azonban egyelőre még nem látszik kibontakozni. A most bérbe adni szándékozók jellemzően kivárnak: nem adják olcsóbban a házakat, lakásokat. Bíznak benne, hogy pár hónapon belül rendeződik a helyzet, és normál szinten stabilizálódnak az árak.

– A bérbeadók rugalmasak azokkal a bérlőikkel, akikkel valamiféle bizalmi kapcsolatot már kialakítottak. Akár a kaució is lelakható, így próbálják megtartani őket – mondta el lapunknak Tóth Valéria, az Öreghegyi Ingatlaniroda vezetője, aki szerint a forgalom visszaesése legalább 50 százalékos a piacon. Az árak is elindultak lefelé: 5-10 százalékkal alacsonyabbak, mint azelőtt. Az új bérlőkkel a bérbeadók most még óvatosabbak, hiszen bármi megeshet, és kilakoltatni akkor sem lehet őket, ha fizetőképtelen helyzetbe kerülnek. Ezzel együtt a legtöbben bizakodnak, hogy a járvány múltán minden rendbe jön.