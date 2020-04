Mennyi ideig tart a gyógyulás egy lézeres szemműtét után?

Amikor fontolgatjuk a segédeszköz nélküli látásélmény biztosító lézeres szemműtét lehetőségét, az egyik leggyakoribb kérdés a lábadozás idejére vonatkozik.

Vajon mikor olvashatok ismét újságot vagy ülhetek le megint a monitor elé? Hetek vagy akár hónapokra is keresőképtelenné válhatok? Szükségem van további speciális látássegítő eszközökre? Képes leszek egyedül kezelni a helyzetet vagy segítőre lesz szükségem?

Ezek a kérdések teljesen természetesek. A jó hír az, hogy már a szemműtét előtt pontosan utána lehet nézni a lézeres beavatkozás után szükséges vizsgálatoknak és a teljes gyógyuláshoz szükséges időnek.

A lézeres szemműtét utáni felépülés ideje leginkább attól függ, hogy milyen típusú beavatkozás történt.

Amikor elhatározzuk, hogy végleg letesszük a szemüvegünket és elkezdünk alaposabban érdeklődni a lézeres szemműtét iránt, a legtöbben azt gondoljuk, hogy csak egyfajta lézeres látásélesség javító kezelés érhető el Magyarországon. A valóság ezzel szemben az, hogy a tökéletes látásélmény elérése érdekében a szemész szakorvosok több műtéti módszer közül is választhatnak. A végső eredmény minden esetben a szemüveg és kontaktlencse nélküli éleslátás, de a lábadozási időszak hossza jelentősen eltérhet.

A lézeres szemműtétet megelőző, szemész szakorvossal történő konzultációnál, a szemünk adottságainak leginkább megfelelő módszer kiválasztása során sok szempont mérlegelésre kerül: milyen az életvitelünk, milyen hobbyval töltjük szívesen a szabadidőnket, a pénzügyi gazdaságosság a fő szempont vagy inkább a mielőbbi gyógyulás a cél, milyenek a szemünk anatómiai adottságai. Ismerjük meg a lézeres szemműtétek négy legelterjedtebb formáját és a hozzájuk tartozó gyógyulási időket!

PRK (Photorefractive Keratectomia)

A szaruhártya felső hámrétegének eltávolítása mechanikus úton történik és a lézeres kezelés után a természetes hámosodási folyamat több napot vesz igénybe. Szemünk fényérzékennyé válik és idegentest érzés, valamint kötőhártya gyulladás szerű tünetek is előfordulnak. A látás kitisztulása, akár két hónapot is igénybe vehet, a teljes látásélesség kialakulásáig pedig akár hat hónapot is várni kell. Türelmesnek kell lenni, a természetes gyógyulás folyamatot nem lehet gyorsítani.

Érintésmentes Zero-Touch

A hámréteg eltávolítása lézer segítségével történik, kéz érintése nélkül. Enyhe fényérzékenység itt is előfordulhat, azonban a gyógyulási időszak némileg rövidebb, és kevésbé fájdalmas, mint a PRK eljárásnál. A megfelelő látás néhány hét alatt kialakul, itt is előfordulhat azonban, hogy akár 5-6 hónap is eltelik, mire a végleges, tökéletes látásélesség beáll.

LASIK

Az eljárás során a szaruhártyát felső hámrétegét nem távolítják el, csupán egy speciális eszközzel lebenyt hoznak létre, amit a lézeres kezelés előtt félrehajtanak, majd a beavatkozás után ismét a szemre simítják. Az eljárás teljesen fájdalommentes, a gyógyulás ideje napok helyett órákra rövidül. A munkából kieső idő mindössze egy-két nap. A mindennapi tevékenységekhez szükséges jó látás már egy-két nappal a kezelés után élvezhető, de előfordulhat, hogy a végleges eredményre 2 hónapot várni kell. Ez utóbbi szerencsére ritkán fordul elő, és az egyéni regenerálódástól függ.

FEMTOLASIK

A lebenyt ennél a módszernél lézerrel hozzák létre egy fájdalommentes beavatkozás során. Az éleslátás sokaknál már akkor tapasztalható, amikor felülnek a műtőasztalról, a többieknél pedig néhány óra elteltével válik tisztává a kép, a kezdeti vízfüggönyös érzet után. A biztonság kedvéért azért minden klinika említi, hogy a végleges látásélességre akár két hónapot is várni kell, mert a gyógyulási folyamtok nem mindenkinél zajlanak ugyan úgy. A FEMTO kezeléseknél a szövődmények kockázata gyakorlatilag kizárható.

Az ismertetett eljárások mindegyikénél eltérő időtartamban ugyan, de szükséges a napszemüveg, illetve a szemcsepp használata a tökéletes gyógyulás érdekében. A leghosszabb ideig a PRK és a Zero-Touch eljárásnál kell napszemüveget hordanunk, a beavatkozások után hat hónapig javasolt a viselése. A FEMTO és LASIK lézeres szemjavító eljárásnál ez az időszak egy hónapra csökken.