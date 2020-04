A dobok mögött székesfehérvári szív – Kétszáz zenész játszotta a Queen legendás slágerét!

A nagyszabású produkcióban katasztrófavédelmi szakember, orvosok, rendőrök is részt vettek. Üzenetük: ha most otthon maradunk, folytatódhat a show!

Mit lehet csinálni a karanténban? Zenészek számára szinte egyértelmű a válasz: zenélni! Kétszázan gondolták úgy, hogy minden adott egy igazi kuriózum létrehozásához, és eljátszották, illetve rögzítették a Queen együttes „The Show must go on” című slágerét, az egyéni klipekből pedig egy nagy zenés videó állt össze, melyet hallgatva azonnal libabőr fut végig az ember bőrén.

Révész Zsolt, a Cityrocks kommunikációs vezetője szerint a dal üzenete világos: a show-nak folytatódnia kell

– Ezekben az időkben mindenki küzd, de egyelőre nem tudunk jobb módszert a járvány megfékezéséhez, mint a karantént. Ezért örültünk azoknak az orvosoknak, rendőröknek, katasztrófavédelmi vezetőnek, akik mellénk álltak, és a zenés videónkon keresztül is otthon maradásra biztatják az embereket. Minden tiszteletünk és hálánk azoké, akik áldozatot hoznak azért, hogy a legnagyobb show – a normális életünk – folytatódhasson. Nekik ajánljuk ezt a filmet, bármilyen területen is állnak most helyt – emelte ki Révész.

A hétköznapinak nem éppen nevezhető flashmobra a kijárási korlátozások bejelentésekor tették közzé a szervezők a felhívást azon emberek között, akik korábban az élő produkcióik valamelyikén már részt vettek. 40-50 főre számítottak, végül 200-an lettek. Köztük volt a székesfehérvári Balog Gábor is, aki dobjátékával emelte a videóklip fényét.