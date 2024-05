A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány az idei évben is megrendezi a Velencei-tavi Turisztikai Évadnyitót, mely alkalmon ezúttal is sor kerül a Velencei-tóért díj ünnepélyes átadására. Az eseményre május 31-én, most pénteken 10 órakor kerül sor a kápolnásnyéki Halász Gedeon Eseményközpontban. Az évadnyitón Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint L. Simon László, József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója köszönti a vendégeket.

A 2024-es velencei-tavi turisztikai évadot Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nyitja meg, aki átadja a Velencei-tóért díjat is. Ahogy az lenni szokott, az idei évben is lesz turisztikai témájú előadás az évadnyitót követően. Ezúttal Bársony Péter, a Velence Resort & Spa igazgatója ad helyzetjelentést a Velencei-tó turizmusának állapotáról, majd pedig L. Simon László ad választ arra, hogy „Merre tovább, Velencei-tó?”.