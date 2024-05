Az ötödik osztályos Pere Sára Panka május elején ezüstérmet szerzett a XXIX. Kerékpáros Iskola Kupa országos döntőjén. Nem régen újabb megmérettetésen képviselte a Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolát. Ezúttal a XXXVII. Ki a mester két keréken elnevezésű verseny országos döntőjén indult, ahol az előkelő negyedik helyen végzett. A szintén ötödikes Nagl Roland ugyanezen a versenyen a dobogó második fokára állhatott és ezzel a teljesítményével kivívta a jogot arra, hogy Magyarországot képviselje a FIA – a Nemzetközi Automobil Szövetség - nemzetközi versenyén, amit Párizsban rendeznek meg.

Beérett a sok munka gyümölcse: a vértesboglári iskolában hosszú évek óta foglalkoznak közlekedésbiztonság oktatásával, amihez hozzátartozik a kerékpáros gyakorlat is. - Annak idején Németh János, tanító képezte ki magát, hogy a gyerekeket felkészíthesse az ilyen jellegű versenyekre. Az egész közlekedésbiztonsági oktatást ő kezdeményezte az iskolában és hosszú évekig vitte is a foglalkozásokat. Néhány éve nyugdíjba vonult, de vállalta, hogy továbbra is segít ebben a munkában az iskolának. Az utóbbi időben mellette többen is kivették a részüket a feladatokból, így Regenhart Ágnes kolléganőnk és Nágl Csaba. Utóbbi – nem mellesleg Nagl Roland édesapja – vállalta, hogy átveszi a stafétát – mondta kérdésünkre Terjékné Hadlaczky Csilla, a boglári iskola igazgatónője.

A párizsi versenyt szeptemberben rendezik.