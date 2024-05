T. Danny számára hivatalosan is elindult a nyári turnésorozat, s a Vál-völgyi Zsúr után, ahol 15 000 ember előtt lépett fel, most a 30. Sárbogári Napokon állt színpadra, de nem ez volt Dani utolsó Fejér megyei fellépése, ugyanis az EFOTT, illetve FEZEN fesztivál line upjában is helyett kapott, természetesen a nagyszínpadon.

T. Danny és rajongója a koncert után

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Sárbogárdon már jóval a koncert kezdése előtt gyülekeztek a fiatal rajongók, a kezdésre pedig megtelt a színpad előtti tér, s hatalmas extázis fogadta T. Danny-t, aki szó szerint berobbant a színpadra, s innentől nem volt megállás. Az óriási show alatt mind a zenész, mind a közönség olyan energiákat képviselt, hogy arra az egy órára megszűnt létezni a külvilág.

A koncert után sikerült elcsípnünk Danit egy interjúra, aki mielőtt kameránk elé állt volna, jó pár kisgyermeknek okozott örök élményt, hiszen közös képeket készített velük, aláírást osztott, s ezt a kis rajongók szívhez szóló rajzokkal köszönték meg, amelyek az előadó estéjét is bearanyozták.

S, hogy mi ad erőt T. Danny-nek, hogy a fesztiválszezon során mindig ugyanazokat az energiákat képviselje, hogyan készül a harmadik Budapest Parkos koncertjére és milyen emlékek fűzik az EFOTT fesztiválhoz?

Videós interjúnkból minden kiderül!