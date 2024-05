Hivatalosan is nyitva 2 órája

Átadó ünnepséget tartottak a helyi könyvtárban, Bodajkon

Bár már korábban is birtokba vehették az új könyvtárat az olvasók, de május végén hivatalosan is átadták a lakosoknak. Az ünnepségen Wurczinger Lóránt emléklapot nyújtott át több személynek is.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

A korábbi és a jelenlegi könyvtárosok együtt ünnepeltek a város és a Vörösmarty Könyvtár vezetőivel Forrás: Önkormányzat

Hivatalosan is megnyitotta kapuit az új bodajki könyvtár. Az ünnep részleteiről a polgármester beszélt. – Nagyon megtisztelő volt, hogy elfogadták a meghívásunkat és velünk ünnepelt Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténész, Horváth Adrienn a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója, és hogy velünk voltak könyvtárunk régi dolgozói is – mondta Wurczinger Lóránt polgármester, aki emléklapokat nyújtott át az avató ünnepségen, ahol Bakonyi István és Oravecki Attila helyettes plébános is mondott pár szót a hallgatóságnak. Utóbbi az Úr közbenjárását kérte a könyvtár, és az olvasók védelmében. Forrás: Önkormányzat

