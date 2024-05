A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. székesfehérvári telephelyének előadótermében ültek asztalhoz a KÉPES – Közösségi Értékteremtő Program résztvevői és idei kedvezményezettjei.

–Mióta részt veszünk ebben a programban, érezzük ennek a súlyát, jelentőségét, fontosságát Fehérváron, és az indulást követően, évekkel később úgy éreztük, hogy szeretnénk ebben még aktívabban részt venni. Számunkra fontos a társadalmi megjelenés, vagyis hogy ne csak munkáltatóként jelenjünk meg a városlakók előtt, hanem úgy is, mint segítők–mondta Udvar Csaba, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft igazgatója.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A város vezetését a polgármester képviselte a sajtótájékoztatón.

–Nagyon jó, hogy értékelik a programban résztvevők azt, hogy az összefogásnak van létjogosultsága és eredménye is. Ebben az időszakban azért voltak nehezebb és könnyebb időszakok is gazdasági vonatkozásban, és mégis a program mindegyiket túl tudta élni, meg tudott újulni, amit szerintem értékelnek azok a vállalatok, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben. Most ez a program egy 45 millió forintos összeget fog megmozgatni, és ennek egy részét a támogató vállalatok finanszírozzák, míg a fennmaradó részét az önkormányzat és a városgondnokság. Az Alba Innovár pedig elvégzi az udvarfelújítást és az okostanterem kialakítását. Utóbbival kapcsolatban ki kell hangsúlyozni, hogy az okostanterem nem csak eszközvásárlást, nem csak egy tanterem speciális kialakítását jelenti, hanem egy módszertant is, vagyis a pedagógusoknak, tanároknak a továbbképzését is és nem informatika órákat lehet tartani, hanem minden tantárgy megjeleníthető ezáltal a digitális térben–fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

Jelenleg 20 szervezet van ebben a körben, és a polgármester arra kérte azokat a vállalatokat, akik még nem részei ennek az összefogásnak, hogy csatlakozzanak, ha ezeket a célokat fontosnak tartják. Mint megtudtuk, a program nyitott, a cégek minden évben eldönthetik, hogy részt vesznek-e ebben vagy sem. Idén a Grundfos koordinálja a programot, így hozzájuk továbbítják a kisebb vagy akár nagyobb összeggel csatlakozó cégek jelentkezését.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

–Idén a Tóvárosi Általános Iskola udvarát fogjuk felújítani. A hangsúly a közösségi terek kialakítására került, így összesen 16 új pad kihelyezésével egy közösségi vagy egy kültéri tanterem kialakításával kezdünk. A sportpályák mellé lelátót fogunk építeni, de kihelyezünk két pingpongasztalt is, sőt, egy korábbi pályázaton nyert játszóeszköz köré egy nagyon új és korszerű öntött gumiburkolatot fogunk elhelyezni. A meglévő sportpályák körüli labdafogó hálókat kifeszítjük, szükség esetén cseréljük, pótoljuk. A vörösmurva burkolatot is pótoljuk és fákat nyesünk, cserjéket, egyéb növényeket telepítünk–sorolta fel a tennivalókat Bozai István, a városgondnokság vezetője.

–Nagyon jól esett nekünk és igazán örültünk ennek a hírnek. A következő tanévben 50. jubileumot ünnepelünk, és az udvarfelújítási munkálatok pont akkor lesznek készen, így tehát a gyerekeknek ezt így adhatjuk majd át, a legnagyobb ajándékul. Testnevelés tagozatos és köznevelési típusú iskolaként vannak olyan tantárgyaink is, mint például a sportegészségtan, sportetika vagy akár az olimpiaismeret. Ezekben a tantárgyakban is nagyon jól tudjuk majd használni az új termet, de természetesen a mozgáshoz is–mondta Schnee Zoltánné, a Tóvárosi Általános Iskola vezetője, aki 655 kisdiák, 60 pedagógus és 21 pedagógiai munkát segítő, illetve technikai dolgozó nevében köszönte meg a születésnapi ajándékot a Képes Programnak.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Kodály Zoltán Általános Iskola főigazgató helyettese, Tóthné Grünceisz Mária azt mondta:

–Örömteli, ritka pillanat, mikor az üzletileg megvalósítható ötlet és az innováció, valamint a vezetők bölcsessége találkozik és ennek haszonélvezői a gyerekek. Azért is különleges ajándék számunkra az okos tanterem kialakítása, mert iskolánk a Kodály módszer szerint dolgozik és ennek transzferhatása a természettudomány tantárgyak terén kiemelkedő. Az a célunk, a kiválasztott irány, hogy ezen tantárgyakat erősítsük, és ehhez az okostanterem biztosítani fogja a legmodernebb technológiát és vele az élménypedagógia módszerét–.