Izsák Anna két sikerrel kezdte a MOL Országos Teqball Bajnokságot, hiszen előbb a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett első, majd a Miskolcon lezajlott második fordulóban sem tudták megállítani ellenfelei. A Puskás Akadémia nevelőtanára így remek formában utazhatott el a Teqball World Series spanyolországi állomására – a világbajnokság után a második legrangosabb esemény, gyakorlatilag egy világ kupának felel meg, derül ki a puskasakademia.hu beszámolójából – az elmúlt hétvégén, amit Madridban rendeztek a Plaza de Espana téren. A tavalyi évben sikerült a döntőbe jutnia Izsáknak, akinek idén is az volt a célja, hogy a fináléig meneteljen.

A program már csütörtökön elkezdődött egy csoportkörrel, amelyet Izsák Anna nagyon simán megnyert, így bejutott a legjobb nyolc közé. Szombaton aztán egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a küzdelmek, ahol a francia Amelie Julian ellen kezdett a magyar lány, akit 2:0-ra le is győzött. A következő körben honfitársával, Dezsenyi Zsófiával kellett megvívnia, akit óriási csatában, végül döntő szettben győzött le, így bejutott a vasárnapi döntőbe.

A fináléban aztán a thai Jutatip Kuntatong volt az ellenfél, aki ellen az első szett 12:6 arányban elúszott, majd a másodikban bár megvolt az esély az egyenlítésre, de kisebb hibák miatt végül Izsák Anna 12:9-re azt is elveszítette, így a második helyen zárta a hétvégét.

– Természetesen nagyon örülünk az ezüstéremnek, de vannak még ennél is fontosabb dolgok. A következő hónapban frissítik a világranglistát, és mivel a thai lánynak fele annyi pontja van jelenleg, Anna ezzel a második helyezéssel is újra a világranglista első helyére kerül, ami különösen nagy boldogság számunkra – értékelte a hétvégét Sipos Árpád, Izsák Anna edzője. Hozzátette, remélik hamarosan újra összecsaphatnak a döntőben diadalmaskodó thai lánnyal, de addig is két nagyon fontos versenyre készülnek, amelyek közül az egyik a vb kijutást is jelenthetné Izsák számára, amit mindenképpen szeretnének ebben az évben is elérni.