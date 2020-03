Lemondták a Giro d'Italia magyarországi szakaszait

A koronavírus-járvány miatt biztossá vált, hogy nem rendezik meg Magyarországon a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny idei első három szakaszát.

Ezt Révész Máriusz, a kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos jelentette be a közösségi oldalán pénteken. A viadalt még nem törölték. „Az elmúlt három hétben több egyeztetés történt a magyar és olasz szervezők között, a hazai szervezőbizottság többször jelezte, hogy a verseny nem veszélyeztetheti a magyar emberek biztonságát, egészségét, ezért egyre kisebb az esély a Giro magyarországi rajtjának megrendezésére” – írta.

Hozzátette, Olaszországban napról napra súlyosabb méreteket ölt a járvány, és a megbetegedések, valamint az áldozatok száma is folyamatosan növekszik, ennek következtében az olasz kormány az egész országra kiterjedő karantént hirdetett. Eközben a vírus Magyarországot is elérte, és a járvány megfékezése érdekében a magyar kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, amely tiltja a nagyobb látogatottságú sportrendezvények lebonyolítását, és a nemzetközi események szervezését is ellehetetleníti. Révész elmondta, a Giro d’Italia magyarországi rajtjának szervezőbizottsága csütörtökön videókonferencia keretében jelezte az olasz partnernek, hogy az eredetileg tervezett időpontban a verseny rajtja Magyarországon nem rendezhető meg – írja az MTI.

Mauro Vegnivel, az olasz jogtulajdonos RCS Sport versenyigazgatójával a felek megállapították, mindkét fél célja a szerződés módosítása, annak érdekében, hogy egy későbbi időpontban Magyarországról induljon a Giro d’Italia. A szervezők tavaly április 15-én jelentették be, hogy 2020-ban Budapestről rajtol a világ egyik legjelentősebb körversenye. Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb 2018-ban, amikor Izraelben volt a Grande Partenza.