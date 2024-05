Április hónap legjobb játékosa Kövér Luca lett, a mérkőzésen pedig az Alba Fehérvár KC lesz a jobb, remélhették a drukkerek. Ezek a remények az első percekben nem erősödtek, gyorsan elhúzott két góllal a Kisvárda, de előbb Tamara Szmbatian hetesből, majd Takó Viktória emberelőnyben üres kapura gyorsan kiradírozta a különbséget, Szabó Kitti pedig már előnyt is kovácsolt a góljával, 4-3. Vezetett a Kisvárda, előny az Albánál, a hazaiakat a pontatlanság akadályozta, a vendégeket Kubina Molli védései, kellően ideges volt mindkét gárda. A jó védekezés és Szmbatian átlövései azonban a fehérváriak felé billentették a mérleg nyelvét, 7-6. Viszont elég volt néhány pontatlanság és újra a vendégeknél volt az előny, de Zrnic és Kubina üres kapus gólja után ismét fordult a kocka, 9-8. Juhász Gréta átlövéseivel nehezen boldogult a hazai fal, Kubina viszont Rosokhka ziccerét védeni tudta, a két szélső, Bruna Zrnic és Takó Viktória góljaival nagy nehezen először vezetett két góllal az Alba, 11-9. Akiyama büntetőből talál be, de végre Utasi Linda is beköszön, Szmbatian tesz hozzá egyet és máris három ide, 13-10. A szünetig hátralévő három percben kisebbfajta összeomlás jön, de szerencsére Kubina újabb párharcot nyer Rosokha ellen, Karnik Szabina pedig kap egy két perces büntetést, és mivel már volt neki kettő, a piros kártyát is megnézheti közelről. A félidő utolsó eseménye Szabó Kitti gólja, 14-12.

Kubina védéssel kezd, Szmbatian pedig két értékesített büntetővel, a túloldalon Erin Novak és Juhász válaszol, 16-14. A hazaiak újra Szmbatian góljával lépnek előre, aki ezúttal talpról lövi át a várdai falat, majd jó védekezés után Afentáler Sára is bekerül a jegyzőkönyvbe, 18-14. Kövér Luca kap két percet, de védekezésben Tolnai Laura és Afentáler blokkol átlövést. Siska Pálma kozmetikáz kicsit az eredményen, Horváth Roland kér időt 18-15-nél. Afentálerre és Szabó Kittire jó hatással voltak az edzői szavak, Kubina is tartotta a jó formáját, a félidő közepéhez közeledve, 20-15. Józsa Krisztián nem éppen anyák napjához illő szavakkal beszél lányaihoz, mert az időkérés után sem megy a szekér. Kubina második alkalommal is kifogja Akiyama büntetőjét, Szabó Kitti emberhátrányban is képes gólt szerezni, ahogy Takó is indításból, 22-15. Mérai és Kovalcsik farag a hátrányból a vendégeknél, Szmbatian válaszol, majd nehéz pillanatok következnek, kettős emberhátrányba kerül a Fehérvár. Juhász tudja csak kihasználni, kevesebb mint hét perccel a vége előtt 23-18. Szabó Kittinek nem számít a létszámhátrány, Kubinának pedig nem feladat a szélről érkező lövés, se jobbról, se balról. Utasi és Juhász teszi a dolgát átlövésből, de az idő kevés, a különbség nagy. És a végére még Kövér Lucának köszönhetően nő is, mert Kubina is véd még párat, a vége 27-20. Végre vége a rossz szériának, folytatás jövő héten Budaörsön.

Alba Fehérvár KC-Kisvárda Master Good SE 27-20 (14-12)

Köfém Sportcsarnok, 300 néző: Vezette: Bóna, Földesi

Alba FKC: Kubina 1, Tóth N. (kapusok) – Afentáler 2, Tolnai, Zrnic 2, Utasi 3, Takó 3, Szabó K. 5, Szmbatian 9/3, Sulyok, Kocsis, Kövér 2, Szemes. Vezetőedző: Horváth Roland.

Kisvárda: Leskóczi, Mátéfi (kapusok) – Rosokha 1, Micevski, Mérai 3, Novak 1, Djatevska, Bucsi, Siska 2, Kovalcsik 1/1, Akiyama 1/1, Gém, Juhász 4, Makó, Karnik 4/1, Szabó L 3. Vezetőedző: Józsa Krisztián.