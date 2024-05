Nagy rangadó várt a Puskás Akadémiára vasárnap délután, ahol azt az ETO FC Győrt fogadta, amely ellen ősszel idegenben nagy meglepetésre 1-0-ra diadalmaskodott.

A felcsútiak számára ez a találkozó is jól indult, hiszen már a hetedik percben előnybe kerültek Sydney Staier révén, azonban Rachel McCarthy két perccel később egyenlíteni tudott, 1-1. A vendégek vezetőgóljára sem kellett sokat várni, hiszen a 16. percben Maya Ladhani is bevette Emilia Dannback kapuját 1-2. Három perccel a szünet előtt aztán ismét McCarthy volt eredményes, 1-3.

A szünetben aztán Halászi Kinga hármat is változtatott, többek közt lehozta a kapusát is, de a helyzet nem változott. Olyannyira nem, hogy a 75. percben Vachter Fanni is beköszönt, aki beállította a 4-1-es végeredményt az ETO FC Győr javára.

A felcsútiak az Astra HFC-Üllő otthonában zárják a Simple Női Liga NB I alapszakaszát május 11-én 16.00 órától. Ezzel a találkozóval hangolhatnak Halászi Kingáék az MTK Hungária elleni helyosztót, ahol két mérkőzésen dől el, hogy melyik együttes szerzi meg a bronzérmet.

Puskás Akadémia FC – ETO FC Győr 1-4 (1-3)

Gól: Sydney (7.), ill. McCarthy (9., 42.), Ladhani (16.), Vachter (75.)