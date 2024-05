Mány-Bicske II. – MÁV Előre FC Főnix 1-9 (0-6)

Mány, 110 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Mány-Bicske II.: Bessenyei (Cseresznyés Á.) – Jónás, Nagy M., Vicz, Nemes – Vass, Nagy Á. (Boda), Junior Joaz, Csata – Punk, Glück (Peinlich). Vezetőedző: Mikhail Stiven.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Jungwirth, Csiba, Adorján (Gruber), Rubos Bence (Rubos Barnabás) - Kertész (Borbély), Andróczi, Nyikos (Korponai), Réti (Lehoczky) – Király B., Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Peinlich (82.), ill. Adorján (7., 30., 41.), Balogh L. (11., 69.), Rubos Barnabás (72., 87.), Rubos Bence (15.), Kertész (43.).

Jók: Junior Joaz, ill. az egész csapat

A mérkőzést már az első pillanattól a Főnix FC irányította, és a sérülések miatt, rettentően fiatal hazai védelem már az első negyedórában kapitulált, hiszen előbb Adorján Gergő, majd Balogh László és Rubos Bence is mattolta az enerváltan védő Bessenyei Barnabást. Negyedóra alatt az érdemi kérdések eldőltek, és hiába cseréltek a mányiak kapust, a 16 éves Cseresznyés Áron sem tudta az újabb gólokat elkerülni. Szünetig Adorján még vágott kettőt, és Kertész Attila is szerzett egyet, így a pihenőre meglett a fél tucat. A hetedik egy kicsit váratott magára, de Balogh László azt is belőtte, majd a csereként beszálló Rubos Barnabás még kétszer járt túl a fiatal hálóőr eszén. Lehetett volna több is, de néha belehaltak a szépségbe a fehérvári támadók. A mányi szurkolók nagy örömére pedig, Peinlich Szilárd révén még a becsületgól is meglett, 1-9.

Komplett védősora hiányában, minimális ellenállásra volt képes csak a vendéglátó csapat, a Főnix FC pedig, a bajnokság esélyeséhez méltóan, simán hozta a kötelezőt, jó és gólra törő csapatjátékával.

Tudósított: Varga Mihály.

Tóvill-Kápolnásnyék – Ercsi Kinizsi 4-2 (1-2)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Szajkó, Varga József – Rózsa (Kutai), Gáspár (Varga D.), Kiss Á., Zsigmond L. – Czottner Á., Kun G. (Pigler). Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Mónus, Schnierer, Kun B., György (Rebők) – Lak, Hujber, Hodula M. (Juhász Bence), Petrás – Orza, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly.

Gól: Varga József (71., 90.), Zsigmond L. (7.), Pigler (93.), ill. Kun B. (11.), Lak (30.).

Jók: Kharboutli Noor, Varga József, Őz, ill. Hujber, Kun B., Schnierer.

Már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést a házigazda, és a 7. percben gólnak örülhettek, amikor Zsigmond Levente értékesítette ziccerét, 1-0. Az örömük azonban nem tartott sokáig, a 11. percben Kun Bálint egy vissza passzolt labdát paskolt a hálóba, 1-1. Az egyenlítés után aktívabbak voltak a vendégek, és fölényben játszottak. A 30.percben egy mintaszerű beadás Lak Imrét találta meg, aki kapásból a kapu jobb oldalába lőtt, 1-2. A második félidőre jobban jöttek ki a hazaiak, folyamatos zavart keltve az Ercsi kapuja előtt. A 71. percben Varga Józsefet buktatták a büntetőterületen belül, a sértett pedig értékesítette a 11-est, 2-2. A Kápolnásnyék nagy erőket mozgósított a győzelem érdekében, és ennek a hajrában meg is lett az eredménye. A 90.percben Varga József fejelt be egy szögletet, majd egy kontra után Pigler Boldizsár a kapust is kicselezve vette be az Ercsi kapuját, 4-2.

Tudósított: Sziládi István.



Sárbogárd – Tordas 3-1 (1-0)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Sárbogárd: Nyári – Tölgyesi, Reizinger (Kindl), Horváth A., Mayer D. (Szabó M.) – Szalai Á. (Simon V.), Tóth P. (Bruzsa), Horváth Á., Farkas G. – Bencze, Joó. Vezetőedző: Pajor László.

Tordas: Cseresnyés A. – Danis, Tolnai P., Balogh B. (Győri), Horváth B. - Csizmarik (Kovács A.), Kovács Á., Dely, Szilágyi (Hernádi) - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor.

Gól: Tóth P. (12.), Reizinger (58.), Horváth Á. (76.), ill. Kovács A. (94.).

Jók: Reizinger, Tóth P., Szalai Á., ill. Dely.

Komoly tempót diktálva kezdte a Sárbogárd a mérkőzést, azonnal nagy nyomást helyezve a vendégekre. Nem is kellett sokat várni az első gólra, a 12. percben Horváth Ádám kapura lövését még ugyan tudta hárítani Cseresnyés Alex, de a kipattanót Tóth Patrik egy szép lövéssel értékesítette, 1-0. Az első félidő végéig bár több gól nem esett, de többnyire a vendéglátók akarata érvényesült.

A második félidő is hazai mezőnyfölénnyel indult, és az 58. percben érett góllá. A kapu elé érkező szabadrúgást egy kisebb csata után Reizinger Bence továbbította a hálóba, 2-0. A 76. percben büntetőhöz jutott a Sárbogárd, melyet Horváth Ádám elegánsan váltott gólra, 3-0. A Tordas nem igazán tudta felvenni a ritmust a hazaiakkal, de azért a 94. percben Kovács András góljával szépített. A Sárbogárd megérdemelten tartotta ismét otthon a pontokat.

Tudósított: Lengyel István.

Ikarus-Maroshegy – Sárosd 2-3 (1-2)

Székesfehérvár, 100 néző.

Vezette: Resch Norbert.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Falusy (Szabó-Bakos), Kecskés, Kókány, Schmuck A. – Kovács L., Szamarasz, Fi (Mátyus), Gimes – Csuti, Mayer M. Vezetőedző: Szarka Martin.

Sárosd: Bolla J. – Hushegyi, Pribék, Vida, Klémán M. (Varga Zs.) – Majláth, Várnai (Lakakisz), Bánszki (Paget), Dvéri II. Zs. (Vámosi) – Kökény, Meszlényi. Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Gól: Kovács L. (16.), Szamarasz (47.), ill. Klémán M. (20., 70.), Majláth (12.).

Jók: Kókány, Kovács L., Kecskés ill. Majláth, Klémán, Vida.

A 12. percben egy hazai hibát használt ki Majláth Henrik, 0-1. A 16. percben egy formás akciót követően Kovács Levente talált a hálóba, 1-1. A 20. percben tetézte az előző hibát az IKA, és egy nagy egyéni baki után Klémán Máté volt eredményes, 1-2. A szünet után Szamarasz Periklész révén visszajött a mérkőzésbe a vendéglátó csapat, és adódtak lehetőségeik is a vezetés megszerzéséhez, azonban egy indítás tisztán találta meg a 70. percben Klémánt, aki eldöntötte a három pont sorsát.

Tudósított: Mezővári Balázs.

Csór Truck-Trailer – Mór 2-5 (0-3)

Csór, 150 néző

Vezette: Rózsa József.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Bogdány, Vass, Báles I., Kásler Barnabás – Szabó D. (Makai), Kásler Bence (Orosz), Harangozó, Tolnai M. (Örsi), Báles A. – Pécsi (Victor). Vezetőedző: Pécsi László.

Mór: Janky – Végvári Á., Loi, Radács (Galovszky), Tetzl – Kocsis D. (Szabó K.), Hajdu, Tar B. (Szekeres), Czachesz – Mészáros B., Lehota.

Gól: Victor (63.), Makai (78.), ill. Kocsis D. (8., 20.), Tetzl (5.), Lehota (50.), Hajdu (77.).

Jók: Kásler Bence, Victor, Bogdány, ill. Kocsis D., Tetzl, Végvári Á.

A 6. percben Tetzl János 18 méteres szabadrúgásból a kapu bal oldalába tekert, 0-1. A 8. percben a hazai védelem rendkívül határozatlanul reagált le egy középre ívelést, az ebből kialakult ziccert Kocsis Dominik magabiztosan értékesítette, 0-2. A 20. percben Kocsis D. lövésébe beleért egy csóri védő, a labda a kapu hosszú oldalában landolt, 0-3. Az 51. percben Lehota Viktor jobboldalról belőtt szabadrúgását Molnár Bence a védőjére ütötte, onnan pedig a kapuba került a labda, 0-4. A 64. percben Báles András adott be a jobb oldalról, középen pedig Victor Michel védhetetlenül fejelt a kapuba, 1-4. A 78. percben Hajdu Milán került helyzetbe, és a bal alsó sarokba lőtt, 1-5. A 79. percben szinte azonnal válaszoltak a hazaiak. Báles András megint jól ívelt be a jobb oldalról, középen pedig Makai András érkezett és biztosan lőtt a hálóba, 2-5. Jobban álltak bele a meccsbe a móriak és hamar nagy előnyhöz jutottak, utána már az is belefért, hogy lassítsanak az általuk diktált tempójukon.

Tudósított: Csete Krisztián.

Enying – KK Grain Kft.-Mezőfalva 1-0 (0-0)

Enying, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Enying: Elek – Kalló, Lakatos, Paluska K., Csepregi - Schütz, Halász (Horváth Cs.), Molnár L., Kéri – Kassai J., Kizlinger. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Balázs, Rózsahegyi, Villám (Szabó O.) – Rakonczai (Kovács B.), Márki (Csontos), Németh L. (Csicskovics), Mekota – Kovács K. (Németh B.), Morár. Vezetőedző: Villám Balázs.

Gól: Horváth Cs. (86.).

Kiállítva: Rózsahegyi (2.).

Jók: Kéri, Lakatos, Kassai J., ill. Kovács Á., Villám, Balázs.

Már a 2. percben villant a piros lap! Az első enyingi támadás során az ígéretes helyzetben kiugró Kizlinger Zalánt buktató Rózsahegyi Gábor számára ért véget a mérkőzés. Az emberelőny után a hazai csapat fölénybe került labdabirtoklás tekintetében, de némileg meglepő módon kiegyenlített játékot hozott az első félidő. Több ígéretes támadást vezethetett mindkét gárda, de számos ordító helyzet maradt ki a kapuk előtt. Emiatt persze mindkét oldalon idegesek voltak a csapatok, így volt dolga az az edzőknek az öltözőben. A második játékrészben hasonló elszántsággal estek egymásnak a felek, de a várva várt gólok mindkét részről elmaradtak. A támadások végén mindig becsúszott egy-egy ki nem kényszerített hiba, vagy éppen a kapusok brillíroztak. Ahogy telt az idő, a játék egyre inkább görcsössé, feszültté vált. Egyértelműen látszott, hogy ha valamelyik csapat gólt szerez, az be is húzza a mérkőzést. Ez a hazaiaknak a 86. percben sikerült. Schütz Dániel remek labdával kínálta meg a néhány perccel korábban beálló Horváth Csabát. A fiatal szélső tiszta helyzetben lőtt a kapuba az egyébként remek bravúrokat bemutató Kovács Ádám mellett, 1-0. A néhány kiemelkedő hazai egyéni teljesítmény mellett, komoly dicséret illeti a Mezőfalva együttesét, hiszen majdnem az egész mérkőzést emberhátrányban hozta le, és így is méltó ellenfélnek bizonyult.

Tudósított: Mohai Norbert.

Bodajk SE – Martonvásár 0-0

Bodajk, 100 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Bodajk: Nagy M. – Kovács T., Fejes, Gyarmati, Kajdi – Farkas Cs., Lázár, Csapcsár, Bőhm – Farkas K., Czéh. Vezetőedző: Bregócs Gergő.

Martonvásár: Farkas Cs. – Horváth L. (Füzér), Oláh (Keresztesi), Tóth D., Jordáki – Gerebenics, Gábor Á. (Molnár G.), Ladányi, Bányai (Tar L.) – Fügedi, Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor.

Jók: Nagy M., Kajdi, Fejes, ill. Gerebenics, Ladányi, Neuvert.

A mérkőzés nagy részében mezőnyfölényben játszó vendégcsapat az első félidőben többször került gólhelyzetbe, de Nagy Márk óriási bravúrok sorozatát bemutatva óvta meg kapuját a góltól. A szünet után folytatódott a Martonvásár fölénye, de a házigazdák védelme jól állta a rohamokat és kontrákból már veszélyeztetni is tudott. Nagy Márk bravúrjainak és a teljes hazai csapat óriási küzdeni akarásának köszönhetően tartott itthon egy pontot a Bodajk SE.

Tudósított: Kovács Zoltán.

Szabadnapos: Lajoskomárom

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd) 24 gól

2. Mayer Dávid (Sárbogárd) 21 gól

3. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) 18 gól.