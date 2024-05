Áprilisban váltott edzőt a rendkívül nehéz helyzetben lévő BFC Siófok, Dragan Vukmirt váltotta az előző kiírásban az Ajkát dobogóra kormányzó Jeney Gyula, s el is kezdték gyűjtögetni a pontokat a Balaton-partiak.

Sőt, a Csákvár ellen is veretesen kezdett a Siófok, az első percben Dénes Csanád iramodott meg a jobb oldalon egy beadás után, hintába ültette védőjét, majd középre tette a labdát, ahol Szedlár Zoltán érkezett megelőzve őrzőit, s a hálóba passzolt, 1-0. A csákváriak nem találták a ritmust, a 8. percben ugyan Juhász megléphetett, de a kapufát találta el. Visszafogott játékot produkáltak a csapatok majdnem a szünetig, a 43. percben egy szabadrúgás nyomán azonban Szalai alig maradt le a kapu elé ívelt labdáról.

Fordulás után aktívabbá vált az Aqvital játéka. A csereként beállt Ominger fejjel veszélyeztetett, majd a 60. percben 26 méterről készülődhetett szabadrúgáshoz Szakály Dénes. A sorfal mögé, a tizenhatoson belülre emelte a labdát, amit Simon készített le lövésre Murka Benedeknek, aki 10 méterről, ballal lőtt a hálóba, 1-1. A 72. minutumban fordított a Csákvár. Gregor magas, aláhulló fejese nyomán a keresztlécről pattant a labda a mezőnybe, Tamás Nándor eszmélt leghamarabb, kapura tette a labdát, s a lövésbe Murka Benedek piszkált bele, megzvarva ezzel a siófoki kapust, 1-2. Egy perccel később a hazaiak kerültek helyzetbe, Balogh Bence az ötös sarkáról rúgta a kapu előtt keresztbe a labdát. Az utolsó percekben beszorította a vendégeket a Siófok, küzdött az egyenlítésért és a talán életet mentő pontért, de a csákváriak kivédekezték a hosszabbítás perceit is. Az Aqvital FC Csákvár győzelmével 8 pontra lépett el a kieső helyektől.

A Nyíregyháza Spartacus pedig megnyerte az NB II-es bajnokságot, miután hazai környezetben legyőzte a Gyirmót FC Győr együttesét.

JEGYZŐKÖNYV

Siófok - Aqvital FC Csákvár 1-2 (1-0)

Siófok, 800 néző, vezeti: Sipos Tamás (Mohos M., Vörös D.)

Siófok: Hutvágner – Major G., Hegedűs J. (Svedyuk, 86.), Posztobányi, Varga B. – Kitl M., László D. (Nemes, 61.) – Dénes, Gyurkits (Girsik, 86.), Szedlár (Balogh B., 61.)– Németh B. Vezetőedző: Jeney Gyula.

Aqvital: Zelizi – Szalai P., Babós L., Gregor, Murka – Farkas A., Mészáros D. (Fejős, 70.), Szakály D. (Nahirnij, 90.) – Juhász L., Nagy Z., Gazdag (Ominger, 35.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gól: Szedlár (1.) ill. Murka (60., 72.)

Sárga lap: Gyurkits (59.), Major (75.) ill. Babos (13.), Szalai (75.)