Pénteken hazai pályán szenvedett vereséget az Arconic-Alba Fehérvár az NHSZ-Szolnoki Olajbányásztól, ezzel odalett a pályaelőny a férfi kosárlabda NB I/A rájátszásának elődöntőjében. Hétfőn este tehát az életben maradásért nyerni kell a nagy rivális otthonában. Nem könnyű, de nem is megoldhatatlan feladat, hiszen éppen az Alba bizonyította be januárban, hogy ez lehetséges, hiszen 97-81-re verték a vendéglátókat.

Persze az még egy más Szolnok volt, Szarvas Gábor volt a vezetőedző, azóta Oliver Vidin nagyon összerántotta őket. De ettől még ebbe a szalmaszálba lehet kapaszkodni, mert egy vereség a szezon végét jelenti, amire még csak gondolni sem szeretnének az Alba játékosai.

– Köszönjük a szurkolóinknak azt a nagyszerű hangulatot, amit legutóbb teremtettek a pénteki mérkőzésünkön. Bízom benne, hogy sokan velünk tartanak a negyedik, sorsdöntő tlálkozóra is Szolnokra. A legutóbbi meccsen mutatott energiákra ás harcosságra lesz szükségünk, játékban pedig az első félidő produkcióját kell kivinnünk a pályára. Ennek a párharcnak még nincs vége, sőt, most jön az igazán érdekes rész. Nekünk harcolnunk kell az utolsó pillanatig, és teljesíteni az adott feladatot, vagyis ahogy a Szolnok nyert idegenben, úgy most nekünk is ezt kell tennünk. Bízom magunkban, ismétlem, ennek a párharcnak még nincs vége – nyilatkozta Siyani Chambers, az Alba Fehérvár irányítója.