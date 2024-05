Jótékonysági koncert Aranykor címmel. Találó a cím, persze közben az időskorra is gondolok. Nem tudom, az itt lakók közül a többség járt-e hangversenyre fiatal korában, s azt sem tudom, hogy mennyire érte el őket ez a gyönyörű muzsika. Meghitt pillanatok élvezői vagyunk, átjár bennünket a zene varázsa. Ahogy a zenészek vezetője, Szitka Rudolf összekötő szövegében megjegyzi: ezek a dallamok képesek oldani a feszültséget. Bár azt is hozzáteszi, hogy mindez fordítva is megtörténhet…

Igen, szép pillanatok ezek. Oda hozták a művészek a muzsikát, ahonnan lehetetlen koncertre menni. A Budapesti Fesztiválzenekar küldetést vállalt. Járják az országot, különböző helyekre viszik a magas művészetet. Egy olyan korban, amelyben nem ez áll világunk fókuszában. Szitka Rudolf mellett zenésztársai, Pitz János, Takácsné Nagy Gabriella, Csoma Ágnes és Mód Orsolya arcán is látszik: érzik és tudják, mekkora ajándékot hoztak. Itt van közöttünk az intézmény vezetője, Sirály Péter is feleségével, akik nagy zenebarátként gyakran járnak hangversenytermekbe.

Egy röpke órán olyan ajándékot kapott mindenki, amely az itt lakók lelkét fénybe öltöztette, napját valóban bearanyozta, ahogy mindannyiunkét is.