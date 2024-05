A homokpartos nagy-dunai fürdő, a jó levegő és a szép kilátás minden században vonzóvá és népszerűvé tette Kulcsot, hiszen az embereket kezdetektől fogva vonzották a vizek, elsősorban a táplálékot adó folyók. A településen talált legrégebbi lelet Radicsapusztáról származik, bronzkori urnatemető és a vaskori La Téne-kultúra maradványai kerültek elő e helyről. A terület múltbéli lakottságát bizonyítják a Római Birodalom limes vonalának építményei és az avar kori sírleletek is – utóbbiak feltárásában nagy szerepe volt Bóna István akadémikusnak, kinek disszertációjával a késő avar kori kultúra egyik ritka magyarországi lelőhelyeként a nemzetközi régészeti irodalomban is letette névjegyét a település.

Szent István király 1025-ben a Veszprém-völgyi apácáknak adományozta a mai Kulcs területén fekvő Szántó nevű helységet, amely a tatárjárás pusztításai után királyi vadászterületként hasznosult.

Kulturális programok helyszínéül is szolgál a hajóállomás felújított épülete és annak környezete

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Possassio Kulchegház – így nevezte a települést Károly Róbert a 14. században kiadott alapítólevélben, melyben a község templomának kulcsával azonosította a falu nevét. Egy évszázaddal később már Possessio Kwlch néven említették, mutatva az esetleges szláv eredetet.

Szulejmán császár 1526-ban még virágzó pompájában láthatta a községet, mely még a század közepén is ép volt, ám a felszabadító háborúk sötétséget hoztak a falura: 1688-ban már elpusztult, elhanyagolt területként említették. Ekkoriban a Farkasok, Lendvaiak, Jankovichok, majd Szapáryak birtokaként jegyezték Kulczot, melyet az 1800-as években is partos, szakadásos területként írtak le. Korabeli források szerint a II. József kori népesség-összeírás idején összesen két ház állt a területen. Az 1809-ből származó jelentés így írt a településről: „Kulcsnál van egy kis átkelő egy kis járművel, csak gyalogosoknak alkalmas. A magaslatok rézsűje meredek, út nem vezet a parthoz, amely már a közepes vízállásnál is víz alatt van. Kulccsal szemben sincs út, csak bozót és mocsár.

Az akkor még Rácalmáshoz tartozó Kulcs-puszta betelepülése a 19. század második felére tehető. A közigazgatás Rácalmáson alakult ki, ott működött az iskola és a templom, Kulcsról néhány gyerek gyalog járt át, hogy elsajátítsa a betűvetés rejtelmeit. A századfordulón Csáki István suszter lisztért és sóért cserébe lakásán olvasni és számolni tanította a helybéli gyerekeket. A falu első iskolaépülete 1902-ben épült – ennek helyén áll ma a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

A 56-os hősök tiszteletére emelt alkotás a kulcsi emlékparkban Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

A második világháború borzalmait e kis falu is megsínylette, 1944–45 fordulóján kétszer cserélt gazdát. A település az 1960-as években a hétvégi kertek parcellázásával kapott új lendületet. Az igazán új időszámítást azonban csak az 1994. évi népszavazás hozta el: az 1994. december 11-én tartott önkormányzati választásokat követően ugyanis Kulcs község közigazgatásilag különvált Rácalmástól, s azóta is önállóan fejlődik.

A település legfőbb jellegzetessége egyértelműen a festői Duna-part s a nemrég felújított, önkormányzati tulajdonban lévő hajóállomás épülete, valamint annak környezete, amely turisztikai célok mellett rendezvénytérként is funkcionál.