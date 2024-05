Közérthetően mutatja be a magyar etnogenezis szempontjából is fontos avar kort Szücsi Frigyes régész-történész, aki háromrészes sorozatában most először foglalja össze a Csákberény-Orondpusztán elhelyezkedő temető ásatásának eredményeit, kutatási jelentőségét. Az előadássorozat utolsó részében, május 7-én, kedden 17.00 órától a régész-történész a Csákberény-Aratószérűn (golfpálya, ma lőtér) elhelyezkedő temetőrészlet ásatásának eredményeit mutatja be.

Az ingyenes előadásra mindenkit szeretettel várnak a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén.