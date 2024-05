Cikkünk frissül!

A zsidók és muszlimok elleni fenyegetések miatt megerősítenék a zsinagógák és imahelyek védelmét

Négyszázmillió dollárral több szövetségi támogatás áll rendelkezésre az Egyesült Államokban az imahelyek biztonságának megerősítésére – jelentette be vasárnap Chuck Schumer demokrata szenátor.

A keret növelésére azért volt szükség, mert az elmúlt hónapokban egyre nagyobb aggodalomra adtak okot a zsidó és muszlim közösségek elleni fenyegetések – adta hírül a Magyar Nemzet.

A zsinagógák és más imahelyek biztonsági személyzet alkalmazására vagy kamerák felszerelésére pályázhatnak a keretből – írja a The Times of Israel izraeli napilap.

A zsinagógák biztonságának megerősítését különösen aktuálissá teszi, hogy a napokban több New York-i zsinagóga is bombafenyegetést kapott – számol be róla a New York Post amerikai napilap. A lap szerint 14 manhattani zsinagóga kapott fenyegetést emailben.

Ez történt vasárnap: